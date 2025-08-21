Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП

В ст. Архонская республики Северная Осетия на повороте в с. Фарн столкнулись «Лада «Гранта» и «Газель». Прибывшие на место происшествия специалисты МЧС России обесточили аварийные автомобили, а также отключили газобаллонное оборудование, чтобы предотвратить возгорание. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Северной Осетии

По информации ведомства, в результате ДТП пострадали четыре человека, среди них один ребенок. Пострадавшие каретами «Скорой помощи» доставлены в лечебные учреждения.

«К ликвидации последствий ДТП от МЧС России привлекались восемь специалистов и две единицы техники»,— приводятся в сообщении слова специалистов пресс-службы.

Валентина Любашенко