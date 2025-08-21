Депутат Михаил Матвеев посетил заседание суда по делу о покушении на его жизнь

В Самаре прошло заседание Промышленного районного суда по делу мигрантов, избивших депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева и его водителя. Потерпевшие дали показания, сообщил пострадавший от нападения политик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам парламентария, адвокаты подсудимых, вероятно, финансируемые диаспорами, активно защищали своих клиентов. Они выражали недовольство Telegram-каналом депутата и пытались перевести разговор на тему национальностей.

«Председатель суда... недоуменно меня расспрашивала (как и адвокаты диаспоры) почему я вышел из машины лично пресекать преступные действия подсудимых и помогать своему водителю, вышедшему одному против троих, а не просто смотрел через стекло как людей бьют, вызвав полицию. Раза три спросила»,— отметил господин Матвеев.

Инцидент с нападением на депутата произошел 18 июля 2024 года на остановке общественного транспорта в Промышленном районе Самары. Несовершеннолетний мигрант попытался войти в маршрутный автобус, но водитель сообщил о перерыве, и произошел конфликт. Подросток ударил водителя и попытался скрыться с друзьями. В ситуацию мешались Михаил Матвеев и его водитель, и на парламентария напали с палками и ударили политика камнем по голове. Очевидцы предотвратили избиение, а иностранцы сбежали. Позже их задержали и арестовали.

Андрей Сазонов