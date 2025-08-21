Президент Сербии Александр Вучич заявил, что встретился с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко и обсудил с ним возможность переговоров между странами «на высшем уровне». Сербский лидер подчеркнул, что по-прежнему привержен развитию двусторонних отношений с Россией.

«Мы обсудили все темы, представляющие интерес для обеих стран, особенно в свете встречи на высшем уровне между руководством двух стран, которая должна состояться в ближайшее время. Я подчеркнул, что мы по-прежнему привержены развитию дружественных отношений с Россией и полны решимости сохранить мир и политическую стабильность в регионе Западных Балкан, особенно в Боснии и Герцеговине»,— написал Александр Вучич в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Александр Вучич встречался с Владимиром Путиным 9 мая, во время посещения парада в Москве, посвященного 80-летию Победы. После мероприятий лидеры провели переговоры. Сербский президент предложил укрепить сотрудничество стран во всех областях и пригласил Владимира Путина посетить Белград.

Лусине Баласян