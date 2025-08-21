Ставропольский край принял более 400 тысяч отдыхающих в санаториях в 2025 году

Санатории Северо-Кавказского федерального округа за первое полугодие 2025 года приняли 454,5 тыс. отдыхающих, что на 4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Загрузка номерного фонда в здравницах СКФО достигла 51%. Такие данные приводит сервис бронирования «Санатории-России.рф».

По информации сервиса, лидером по количеству гостей стал Ставропольский край — его санатории с января по июнь посетили 404 тыс. человек, что на 3,7% больше показателя прошлого года. Регион занял второе место по числу отдыхающих в здравницах за первое полугодие 2025 года. Доходы санаториев Ставрополья составили 25 млрд руб. при загрузке номерного фонда 64,5%.

Здравницы Кабардино-Балкарии за указанный период посетили 26 тыс. гостей — турпоток увеличился на 10% при загрузке номерного фонда 40%. Доходы за первое полугодие составили 354,9 млн руб.

Поток отдыхающих в санатории Дагестана вырос на 10% и достиг 13 тыс. человек. Загрузка номерного фонда составила 10%, доходы — 173 млн руб.

В здравницах Карачаево-Черкесии отдохнули около 5 тысяч человек — турпоток увеличился на 6%, загрузка номерного фонда составила 29%. Доходы достигли 16 млн руб.

Единственный регион с отрицательной динамикой — Северная Осетия, где поток гостей в санатории сократился на 13% до 3,8 тыс. человек. Загрузка номерного фонда составила 38%, доходы — 60 млн руб.

Валентина Любашенко