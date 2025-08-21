Чем известен командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров

21 августа стало известно о назначении генерал-полковника ВС РФ Евгения Никифорова на должность командующего группировкой российских войск «Север». На этом посту он сменил генерал-полковника Александра Лапина. Чем известен господин Никифоров — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Никифоров

Фото: Wikipedia.org / Andrei chizhiko Евгений Никифоров

Фото: Wikipedia.org / Andrei chizhiko

Никифоров Евгений Валерьевич родился 1 января 1970 года в селе Акша Читинской области. В 1987 году окончил Уссурийское суворовское военное училище, в 1991-м — десантный факультет Коломенского высшего артиллерийского командного училища и начал службу в рядах ВДВ. В 2001–2003 годах проходил обучение в Общевойсковой академии ВС РФ. В 2010–2012 годах обучался в Военной академии Генштаба ВС РФ.

С 1991 по 1993 год занимал должность командира противотанкового взвода в составе противотанковой батареи парашютно-десантного батальона воздушно-десантной бригады. С 1993 по 1995 год возглавил противотанковую батарею воздушно-десантной бригады. С 1995 по 1999 год был начальником штаба парашютно-десантного батальона в той же бригаде. С 1999 по 2001 год командовал отдельным парашютно-десантным батальоном воздушно-десантной бригады.

После обучения в Общевойсковой академии ВС РФ в 2003 году занял пост заместителя командира, а с 2005 по 2007 год — командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады Дальневосточного военного округа. В том же округе с 2007 по 2009 год возглавлял 21-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, а с 2009 по 2010 год руководил 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой.

В 2012 году, после обучения в Военной академии Генштаба ВС РФ, стал заместителем командующего 58-й армией Южного военного округа. В 2013 году получил звание генерал-майора. С 2014 по 2016 год одновременно занимал должность начальника штаба и заместителя командующего 20-й общевойсковой армией Западного военного округа. С 2016 по 2017 год был командующим 20-й гвардейской армией Западного военного округа. С 2017 года возглавлял 58-ю общевойсковую армию Южного военного округа. В 2018 году получил звание генерал-лейтенанта.

В 2019 году был назначен на пост заместителя командующего войсками Западного военного округа. В 2020 году стал начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. С июня по октябрь 2021 года возглавлял группировку войск ВС РФ в Сирии.

В декабре 2022 года был назначен командующим войсками Западного военного округа (ЗВО). В 2023 году получил звание генерал-полковника. В феврале 2024 года указом президента Владимира Путина ЗВО был преобразован в Московский и Ленинградский военные округа. Евгений Никифоров официально не получил должностей в новообразованных структурах.

9 августа 2025 года господин Никифоров получил назначение на должность командующего Ленинградским военным округом, сменив на ней генерал-полковника Александра Лапина. 21 августа господин Никифоров сменил Александра Лапина и на посту командующего группировкой российских войск «Север», отвечающей за Курское и Харьковское направления СВО.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденами Александра Невского (2020) и Кутузова (2016), орденом «За военные заслуги» (2015). Также имеет медали «За воинскую доблесть» I и II степеней, медали «За отличие в военной службе» I, II, III степеней, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «За возвращение Крыма».

Включен в санкционные списки Украины за участие в боевых действиях на востоке страны (2018) и Евросоюза (2023).

Женат, двое детей.