В Нальчике по подозрению в убийстве задержали 75-летнего пенсионера

В Нальчике перед судом предстанет 75-летний пенсионер. Его подозревают в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 20 августа подозреваемый решил разобраться со своим 48-летним соседом, с которым не смог договориться о размещении общего забора между домами. У окна на втором этаже своего дома он оборудовал огневую позицию. Когда на улицу вышел сосед, пенсионер выстрелил в него. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается.

Мария Хоперская