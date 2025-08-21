В Петербурге приговорили к 11 годам «смотрящего» за «Крестами» Дениса Квициани

Уроженец Абхазии Денис Квициани (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), имеющий статусы «положенца» и «смотрящего» в криминальном мире, получил 11 лет колонии строгого режима, сообщил корреспондент «Ъ-СПб» из зала Санкт-Петербургского городского суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оглашение приговора уроженцу Абхазии Денису Квициани (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), признанному виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, вымогательстве, организации ячейки запрещенного на территории России движения "Арестанское уголовное единство" ("А.У.Е.") и финансировании его деятельности, в Санкт-Петербургском городском суде. Денис Квициани во время заседания суда.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Оглашение приговора уроженцу Абхазии Денису Квициани (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), признанному виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, вымогательстве, организации ячейки запрещенного на территории России движения "Арестанское уголовное единство" ("А.У.Е.") и финансировании его деятельности, в Санкт-Петербургском городском суде. Денис Квициани во время заседания суда.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Квициани признали виновным в вымогательстве, занятии высшего положения в преступной иерархии и организации деятельности экстремистской организации. Фигурант, согласно материалам дела, занимал «высокое положение» с 2019 года по 2022 год. Такой статус ему назначил «вор в законе» Давид Чачибай по прозвищу Дато Сван, приговоренный ранее к 15 годам лишения свободы.

Находясь в различных СИЗО, включая «Кресты», Квициани организовал ячейку «АУЕ» (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ), а также финансировал деятельность этого движения, пополнял «общак» и распределял сферы влияния между осужденными.

Кроме того, с декабря 2020 по январь 2021 года Квициани вымогал 750 тыс. рублей у заключенного, осужденного за незаконный оборот наркотиков. Сам «положенец» вину не признал.

Суд также запретил обвиняемому заниматься деятельностью, связанной с организацией и участием в работе общественных организаций, на 5 лет.

Андрей Кучеров