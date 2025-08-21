Guardian: Трамп намерен временно отойти от урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп намерен временно приостановить участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, пишет газета The Guardian со ссылкой на источник в Белом доме.

По мнению господина Трампа, делегации России и Украины должны сами организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет издание.

Дональд Трамп планирует занять выжидательную позицию, чтобы оценить возможность проведения такой встречи, добавляет The Guardian. Это решение, отмечает газета, подчеркивает стремление президента США отойти от активного участия в переговорном процессе.

19 августа Дональд Трамп заявил, что все решения по урегулированию конфликта на Украине должны принимать Владимир Путин и Владимир Зеленский, поскольку США находятся слишком далеко от места боевых действий.