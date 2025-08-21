Лихачев призвал усилить ядерный щит России из-за «колоссальных угроз»

Ядерный щит России должен в ближайшие годы совершенствоваться с учетом колоссальных угроз ее существованию. Как передает агентство «РИА Новости», об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Сейчас, в текущем моменте геополитики, время колоссальных угроз существованию нашей страны. Поэтому ядерный щит, он же и "меч", это гарантия нашего суверенитета, — сказал Алексей Лихачев. — Мы сегодня понимаем, что ядерный щит в ближайшие годы должен лишь совершенствоваться».

Более 450 предприятий, связанных с атомной промышленностью, находятся в России под управлением корпорации «Росатом». Восемь из них расположены в Свердловской области, в их числе — Белоярская АЭС и Уральский электрохимический комбинат (УЭХК), который является крупнейшим предприятием по обогащению урана.

Начало атомному проекту было положено в 1942 году, когда руководство СССР подписало распоряжение «Об организации работ по урану». Тогда же была организована секретная Лаборатория № 2 — ныне Курчатовский институт. Однако днем рождения атомной промышленности считается 20 августа 1945 года. Именно в этот день Государственный комитет обороны СССР принял решение об организации Спецкомитета и Первого Главного управления для проведения работ по ядерной тематике — ведомства, на которое легли вопросы обеспечения советского атомного проекта.

