В Зеленом Городе запустили новый водовод за 181 млн рублей

АО «Нижегородский водоканал» направил 181 млн руб. на строительство нового водовода длиной 8 км в поселке Зеленый Город. Работы провели в рамках инвестиционной программы «Модернизация», рассчитанной на 2014-2030 годы. Запуск водовода в эксплуатацию прошел 21 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

По словам мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, за последние годы это первое такое масштабное строительство водопровода. В Зеленом Городе существует водовод, построенный в конце 80-х годов прошлого века. «Нижегородский водоканал» поддерживает его в нормальном состоянии, но сам водовод был тупиковым.

«Если происходила авария, без воды могли остаться 2 тыс. человек, проживающие в 300 домах, около 20 социальных учреждений и пожарные. Поэтому мы приняли решение построить дополнительную ветку от магистральной, которая запитана у села Федяково»,— рассказал глава города.

По его словам, строительство нового водовода также позволит подключать дополнительных абонентов и развивать территорию.

Начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков добавил, что новый водовод дает дополнительные возможности для ликвидации пожаров.

До конца года «Нижегородский водоканал» также планирует сдать магистральные сети водоснабжения, которые идут в Новинки из Нижнего Новгорода.

Андрей Репин