Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин поручил ускорить поставки маскировочных сетей на фронт

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизм быстрой доставки волонтерам материалов для изготовления маскировочных сетей. Это поможет оперативно производить и отправлять сети в зону боевых действий. Постановление президента опубликовали на сайте Кремля.

Господин Путин подписал документ после осмотра выставки проектов «Народного фронта». В нем президент также поручил правительству направить в боевые госпитали врачей-волонтеров и обеспечить аптечки в зоне боевыех действий кровоостанавливающими изделиями. О результатах премьер-министр Михаил Мишустин доложит 1 октября 2025 года.

Новости компаний Все