Путин поручил ускорить поставки маскировочных сетей на фронт

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизм быстрой доставки волонтерам материалов для изготовления маскировочных сетей. Это поможет оперативно производить и отправлять сети в зону боевых действий. Постановление президента опубликовали на сайте Кремля.

Господин Путин подписал документ после осмотра выставки проектов «Народного фронта». В нем президент также поручил правительству направить в боевые госпитали врачей-волонтеров и обеспечить аптечки в зоне боевыех действий кровоостанавливающими изделиями. О результатах премьер-министр Михаил Мишустин доложит 1 октября 2025 года.