В Альшеевском районе арестовали обвиняемого в гибели школьницы

Альшеевский районный суд арестовал 43-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пп. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Как сообщал «Ъ-Уфа», вечером 18 августа нетрезвый водитель автомобиля «ВАЗ-2114», двигаясь по улице Вокзальной села Аксеново, сбил 12-летнюю школьницу на велосипеде. Потерпевшая скончалась на месте. 19 августа его задержали. Ранее обвиняемого лишили водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.

Майя Иванова