В Сочи водителя экскурсионного джипа задержали по делу о смертельной аварии

В Лазаревском районе Сочи задержан местный житель, предлагавший туристам услуги по организации джип-туров. Во время поездки в горы 17 августа автомобиль «УАЗ» под управлением организатора поездки врезался в ограждение, погибли двое пассажиров, в том числе 16-летний подросток. Еще семь человек, включая водителя, получили травмы. По данным следственного управления СКР по Краснодарскому краю, задержание виновника аварии произошло спустя пять дней после ДТП, так как ранее он находился в больнице под охраной.

Авария со смертельным исходом произошла в районе села Солох-Аул. По предварительным данным, причиной происшествия стало превышение водителем скорости. Кроме того, поездка в горы происходила без согласования с экстренными службами, на неутвержденном маршруте.

17 августа в Сочи произошел еще один несчастный случай во время джип-тура. Недалеко от села Красная Воля перевернулся автомобиль «УАЗ», пострадали пять человек. Водитель, он же организатор поездки, был задержан 19 августа. В обоих случаях возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), сообщает краевое следственное управление СКР.

Анна Перова, Краснодар