Под Волгоградом в пользу ребенка взыскали компенсацию в связи с укусом собаки

В Волгоградской области суд по иску прокуратуры взыскал в пользу восьмилетнего мальчика компенсацию морального вреда в связи с укусом бездомной собаки. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Михайловская межрайонная прокуратура выяснила, что бездомная собака напала и укусила мальчика днем во время прогулки в центре Михайловки. Ребенок получил укушенную рану бедра правой ноги. Пострадавшему оказали помощь медики. Кроме того, возникла необходимость в прохождении курса антирабической вакцины. Родители пострадавшего мальчика рассказали, что их сын получил также психологическую травму — теперь он боится собак, все время находится в тревожном состоянии.

Как показала проверка, администрация Михайловки не принимала необходимых мер в части отлова бездомных собак. По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд взыскать с администрации в пользу мальчика компенсацию морального вреда. Суд обязал местные власти выплатить пострадавшему 40 тыс. руб. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов