«Бетсити Парма» нацелилась на плей-офф

Президент БК «Бетсити Парма» Сергей Богуславский в предсезонном интервью рассказал о планах, которые стоят перед командой. Перед клубом стоит задача-минимум войти в состав восьми лучших команд по итогам чемпионата, но основной целью будет занять на финише шестое место.

Фото: БК «Парма»

В настоящее время формирование состава практически завершено. Сейчас «Парма» занята физической подготовкой. 30 августа игроки соберутся полным составом и проведут контрольные игры. Запланированы встречи с командами «Купол-Родники» и «Челбаскет», выступление в Кубке Кондрашина-Белова в Санкт-Петербурге.

Впервые в Перми пройдет предсезонный турнир с участием российских команд. Он приурочен к праздничным мероприятиям, посвященным 30-летию легендарной команды «Урал-Грейт» и называется «Кубок 30-летия “Урал-Грейта”». Игры состоятся 15–16 сентября в «Молоте», за победу помимо «Бетсити Парма» будут бороться УНИКС, «Автодор» и «Самара».