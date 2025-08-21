В воде не тонет, в пыли не сбоит

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о первом складном смартфоне Google с защитой IP68.

Google представила складной смартфон с защитой от воды и пыли — Pixel 10 Pro Fold. Вендор показал новинку в рамках конференции Made by Google и приурочил дебют к десятилетию бренда. И атмосфера события была скорее праздничная, чем техническая. Мероприятие вел комик и телеведущий Джимми Фэллон, были довольно милые шутки про конкурентов, на сцене появлялись гонщик «Формулы-1» Ландо Норрис и звезда баскетбола Стивен Карри. Последний вообще стал партнером Google в качестве консультанта.

Всего было представлено четыре новых модели Pixel. Но основной фокус, конечно, на складной версии ценой $1,8 тыс. Это прямой соперник Samsung Galaxy Z Fold7, который, кстати, стартовал с той же ценой. У решения Google есть ощутимое преимущество — это первый в категории смартфон с защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Его соблюдение для шарнирной конструкции считалось или сложным, или дорогим, или некрасивым. В любом случае компромиссы неизбежны. Похоже, для флагмана Pixel они отразились в том числе в заметно широких рамках вокруг основного 8дюймового дисплея Super Actua Flex. Больше всего инженерам пришлось повозиться, конечно, с самим шарниром. Там специалистам Google удалось не просто обойтись без шестеренок, но и, по заверениям компании, сделать механизм вдвое прочнее, чем у предыдущих моделей.

Еще одна линия презентации и важная часть флагманского смартфона — это искусственный интеллект. Модель работает на чипе Tensor G5, который создан специально для задач машинного обучения. В свежих аппаратах Pixel обновленный ассистент Gemini Live: он может видеть через камеру, подсказывать в реальном времени и даже переводить звонки, сохраняя тембр голоса говорящего. К этому добавились функции вроде Magic Cue, которая извлекает подсказки из календаря и почты, или Camera Coach, предлагающая советы по работе с кадром при фотографировании. В целом Google показала не просто очередные обновления линейки, а, по сути, стратегию на ближайшие годы. Речь о слиянии аппаратных улучшений с продвинутым искусственным интеллектом. И Pixel 10 Pro Fold стал главным символом этого вектора, а также открытым вызовом всем ключевым игрокам в самой сложной нише смартфонов на сегодня.

Александр Леви