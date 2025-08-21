Власти хотят направить полученные от Wildberries средства на социальные нужды

Полученные от компании Wildberries 127 млн руб. нижегородские власти планируют направить, в том числе, на финансирование социальных нужд. В проектном офисе Стратегии развития Нижегородской области напомнили, что создание логистического центра с новыми рабочими местами в Новинковском сельсовете стало ключевым условием для получения федерального финансирования на строительство необходимой инфраструктуры для жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», аукцион на право застройки 35,5 га в Новинках состоялся в середине августа. Единственным его участником и победителем стало ООО «РВБ» (Wildberries). Стартовая цена лота составляла около 6 млн руб.

По условиям аукциона компания должна будет инвестировать не менее 123 млрд руб. в строительство логистического центра.

Андрей Репин