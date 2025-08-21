В Ярославле коллекторы дважды списали с участника СВО один и тот же долг

Прокуратура Заволжского района Ярославля через суд добилась возврата участнику СВО 495 тыс. руб., повторно списанных с него коллекторами в счет погашения долга по кредиту. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

39-летний участник СВО, инвалид второй группы, обратился в надзорное ведомство и сообщил о двойном взыскании с него денег по кредитному договору. Прокуратура установила, что в 2019 году банк передал коллекторам право требования задолженности в 495 тыс. руб.

Коллекторская организация дважды обращалась в суд по поводу одного и того же долга, и оба раза требования были удовлетворены. В итоге размер долга составил 1 млн руб., о чем не знал сам должник, ушедший в 2023 году на СВО.

«Об увеличении задолженности по кредиту в два раза мужчина узнал лишь после получения страховых выплат, когда ему были выставлены соответствующие требования судебными приставами»,— рассказали в прокуратуре.

Прокуратура обратилась в суд с требованием о восстановлении пропущенного срока для обжалования приказа о повторном взыскании долга и об отмене самого приказа. Иск удовлетворен, с коллекторской организации приставы взыскали 495 тыс. руб. в пользу участника СВО.

Алла Чижова