Под Астраханью пойдет под суд заведующая детсадом за мошенничество на 1 млн

В Астраханской области суд рассмотрит в отношении заведующей детским садом поселка Верхний Баскунчак Ахтубинского района уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурантка в течение нескольких лет собирала с воспитателей деньги якобы на нужды дошкольного учреждения. Речь идет о более 1 млн руб., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

Ахтубинский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов