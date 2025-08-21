Директору года дали семь лет

В Алтайском крае к семи годам колонии суд приговорил экс-руководителя риэлторского агентства «Жилфонд Барнаул» Людмилу Авдюхину, признав ее виновной в мошенничестве. Предпринимательница, по версии следствия, в 2022 году похитила деньги клиентов, планирующих купить жилье, и вложения инвесторов. Присвоив в общей сложности почти 122 млн руб., Людмила Авдюхина скрылась за рубежом. В начале 2024 года подозреваемую задержали в Аргентине, где она зарабатывала приготовлением блюд русской кухни, и по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадировали на родину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При назначении наказания суд учел время, которое Людмила Авдюхина провела в аргентинской тюрьме и российском СИЗО

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ При назначении наказания суд учел время, которое Людмила Авдюхина провела в аргентинской тюрьме и российском СИЗО

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Сегодня суд вынес приговор бывшему руководителю компании «Жилфонд Барнаул» Людмиле Авдюхиной по делу о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы). Об этом рассказала официальный представитель прокуратуры Алтайского края Мария Антошкина. Бизнес-леди, дважды побеждавшей в местном конкурсе «Директор года», назначили семь лет в колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб. Время, которое обвиняемая провела в заключении (со 2 января 2024 года) сначала в аргентинской тюрьме, ожидая экстрадиции на родину, а затем в СИЗО Барнаула, ей зачли в срок наказания. Расчет произвели по формуле день под стражей за полтора дня колонии общего режима.

Дело в отношении Людмилы Авдюхиной следователи ГУ МВД России по Алтайскому краю завели в конце 2022 года. Руководителя риэлторского агентства заподозрили в обмане клиентов. Согласно версии следствия, у покупателей недвижимости она брала на хранение крупные суммы для дальнейшей передачи продавцам, которые присваивала. Кроме того, риэлтор получала деньги клиентов, предлагая им выгодные инвестиции в приобретение недвижимости, однако условия заключенных сделок не выполнила.

Всего по уголовному делу потерпевшими были признаны три десятка клиентов фирмы, потерявшие в общей сложности почти 122 млн руб.

В декабре 2022 года суд вынес решение о заочном аресте Людмилы Авдюхиной, и предпринимательницу объявили в международный розыск. В начале января 2024 года ее задержали в Аргентине. Как писали местные СМИ, детективы Федеральной полиции Аргентины арестовали россиянку в Кабальито — одном из районов Буэнос-Айреса. Издание La Nation сообщило, что Людмила Авдюхина приехала в эту латиноамериканскую страну в начале 2023 года. Ее сопровождали муж, дочь и свекровь. Каждые 60 дней, узнали репортеры, семья меняла место жительства. Людмила Авдюхина готовила блюда русской кухни на продажу.

Генпрокуратура РФ инициировала процедуру экстрадиции. Дело об экстрадиции, писали аргентинские журналисты, рассматривал федеральный судья Хулиан Эрколини. В начале марта 2024 года в аэропорту Буэнос-Айреса правоохранители Аргентины передали сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России Людмилу Авдюхину. Сначала россиянку доставили под конвоем в Москву, а затем этапировали в Барнаул.

На предварительном следствии и ходе судебного разбирательства, проходившем в Индустриальном райсуде, Людмила Авдюхина вину не признала. «Каких-либо действий по возмещению потерпевшим ущерба не предпринимала. О местонахождении похищенных денежных средств или имущества, приобретенного на них, не сообщила»,— рассказали в суде. Защита Людмилы Авдюхиной утверждала, что правоохранители перевели гражданско-правовые отношения в уголовную плоскость.

Константин Воронов