На Ямале оштрафовали пилота на 100 тыс. рублей за жесткую посадку самолета

Тазовский районный суд (Ямало-Ненецкий автономный округ) назначил штраф 100 тыс. руб. командиру самолета Ан-26 авиакомпании «Ютэйр» и лишил его на один год права управлять воздушным транспортом, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Он признан виновным по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Материалы отчета МАК, материалы отчета межгосударственного авиационного комитета (МАК Фото: Материалы отчета МАК, материалы отчета межгосударственного авиационного комитета (МАК

Следствие установило, что 14 июня 2024 года самолет Ан-26 авиакомпании «Ютэйр», летевший по маршруту Саббета-Утренний, совершил жесткую посадку в 2 км от аэродрома «Утренний». По данным СКР, командир допустил значительные ошибки в технике пилотирования, из-за чего воздушное судно упало, пробороздив по снежной насыпи. По итогу самолет распался на две части, у него деформировались шасси, крылья и двигатели на них.

В объяснениях бортпроводника, изложенных в предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК) отмечено, что пассажиры покидали самолет через разлом в фюзеляже, потому что им не удалось открыть запасные выходы из-за повреждения пола.

В самолете находилось 36 пассажиров и пять членов экипажа. В результате аварии серьезные повреждения получил второй пилот. Капитан и пассажир, сидевший ближе всего к хвосту, отделались незначительными травмами. Ущерб авиакомпании «Ютэйр» из-за полного разрушения самолета оценили в 20 млн руб.

Артем Путилов