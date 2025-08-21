Семь артиллеристов ВСУ с «Азовстали» получили сроки за убийства в Мариуполе

Верховный суд ДНР вынес приговоры семерым военнослужащим артиллерийской бригады ВСУ. Перед судом предстали командир бригады Александр Фроликов, а также его подчиненные Игорь Леженко, Денис Воскобойник, Михаил Улинц, Денис Колихаев, Павел Вовк и Виктор Жуков. Первым трем назначили по 24 года лишения свободы, остальным — по 23 года.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что в зависимости от роли фигурантов признали виновными в жестоком обращении с гражданскими, убийствах и покушениях на убийство. Им также вменили повреждение чужого имущества.

Бойцы ВСУ в марте-апреле 2022 держали позиции на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Согласно материалам дела, они обстреливали дома и объекты гражданской инфраструктуры в городе и на его окраинах. После удара по школе в поселке городского типа Старый Крым погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения. В тот момент рядом со школой находились почти 200 гражданских, но они успели укрыться и не пострадали.

СКР оценил ущерб объектам гражданской инфраструктуры на сумму свыше 479 млн руб. Фигуранты дела полностью признали вину во время предварительного следствия.

Никита Черненко