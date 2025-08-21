Днем с огнем не бензин

Стоимость бензина на потребительском рынке к началу августа 2025-го достигла максимальных значений за последние пять лет. Согласно данным Росстата, за год цены в регионах Сибири на ГСМ марок АИ-92 и АИ-95 выросли в среднем на 5 руб. Участники топливного рынка в качестве причин роста цен называют дефицит горючего на фоне ремонта крупнейших НПЗ. При этом преимущественное право поставок топлива с нефтебаз, по их словам, имеют АЗС вертикально-интегрированных компаний, для независимых предприятий сроки поставок увеличились с 30 до 45 дней. Если в ситуацию не вмешаются федеральные власти, то уже в сентябре Сибирь столкнется с нехваткой ГСМ на АЗС. На сегодняшний день запас топлива предприниматели оценивают в пределах 30 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сибирские регионы уже в сентябре могут столкнуться с нехваткой бензина

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Сибирские регионы уже в сентябре могут столкнуться с нехваткой бензина

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Стоимость бензина марки АИ-92 в рознице на территории Сибири за год — с июля 2024-го по июль 2025-го выросла на 4,8 руб. до 56,8 руб. за литр, достигнув ценового максимума за последние пять лет, следует из данных Росстата. Цена бензина АИ-95 увеличилась на 5,1 руб. до 60,6 руб. за литр и превысила рекордную отметку. Цена дизельного топлива выросла на 5,4 руб. до 74,8 руб. за литр.

Несмотря на то, что правительство РФ ввело полный запрет на экспорт бензина до 31 августа 2025 года, его стоимость продолжает расти. Так, на этой неделе биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 установили рекорды. Сразу в нескольких регионах России — в Крыму, Забайкалье и Приморье — власти заявили о дефиците топлива. В качестве причин сложившейся ситуации они называют пиковое потребление и ремонтно-восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах России.

В Сибири в данный момент, как рассказали «Ъ-Сибирь» участники топливного рынка, нехватки ГСМ не наблюдается. Впрочем, они не исключают, что в сентябре запасы будут исчерпаны и часть АЗС останется без бензина.

«Думаю, что ближайшие два-три месяца для АЗС частных операторов будут очень сложными. Уже в сентябре, если ситуация не изменится, часть независимых станций закроется из-за отсутствия бензина»,— считает вице-президент РТС, руководитель топливного союза Алтайского края Юрий Матвейко.

Подорожание бензина негативно влияет на работу независимых АЗС, отмечают эксперты. По расчету исследовательской компании «Петромаркет», к началу августа розничная продажа бензина уже была убыточной. Так, на 1 августа средняя по стране чистая маржа торговли автобензином на АЗС составила -1,1 руб. на литр для АИ-92 и -1,4 руб. на литр для АИ-95.

В то же время ведущие вертикально-интегрированные компании (ВИНК) имеют серьезное преимущество, которое позволяет им получать топливо в приоритетном порядке и реализовывать дешевле, в том числе за счет регулярных акций и скидок, считает президент ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких.

«ВИНКи активно используют свое положение, резервируя весь имеющийся ресурс топлива для нужд собственного бизнеса. Это обстоятельство приводит к нехватке товара на свободном рынке и возникновению дефицита для независимых операторов. Независимые АЗС оказываются отрезанными от надежных источников топлива, так как производители предпочитают распределять нефтепродукты преимущественно среди аффилированных организаций, оставляя сторонним покупателям объемы топлива, несоразмерные уровню спроса»,— комментирует господин Лацких.

Фактическая цена, доступная корпоративным покупателям сети АЗС «Газпром нефть», составляет 52,2 руб. за литр, что на 4,6-5,1 руб. ниже оптовой стоимости, доступной независимым операторам рынка, указали в письме на имя президента Российского топливного союза Евгения Аркуша владельцы частных АЗС Сибири (имеется в распоряжении «Ъ-Сибирь»). Они требуют у регулятора навести порядок на бирже и устранить имеющиеся нарушения.

Рост цен на топливо вызывает обеспокоенность у аграриев, которые приступили к уборке урожая.

«Подобная ситуация складывается ежегодно — каждую весну и осень. Мы видим, что рост цен пытаются сдерживать, но особых мер воздействия нет. Бизнес работает так, как видит свою эффективность — повышенный спрос рождает увеличение цены»,— комментирует председатель союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных формирований Алтайского края Никита Кожанов.

Повышение цен на бензин также ощутили перевозчики. «Доходы таксопарков падают, за последний год более 20% от общего числа таксопарков закрылось. Причиной является снижение рентабельности, в том числе из-за подорожания топлива»,— рассказал глава новосибирской ассоциации работников такси Андрей Артюх.

«Ъ-Сибирь» направило в региональные УФАС запросы с просьбой прокомментировать ситуацию на топливном рынке и рассказать — ведутся ли проверки по обращению о повышении цен на бензин в регионах. Как рассказали в Томском управлении ФАС, ведомство не проводит проверку в отношении организаций, осуществляющих деятельность на рынке нефтепродуктов. «По результатам еженедельных заседаний штабов с окружными территориальными управлениями по мониторингу и принятию мер в сфере регулирования топливообеспечения, ФАС России констатирует сохранение стабильной ситуации на рынках автомобильного бензина и дизельного топлива, достаточность их запасов во всех сегментах и отсутствие предпосылок для их снижения»,— отметили в управлении.

Лолита Белова