Челябинским компаниям за наем ветеранов СВО и подростков выплатят 25 млн рублей

В 2025 году работодателям в Челябинской области выплатят 24,9 млн руб. субсидий из регионального бюджета за трудоустройство ветеранов СВО, инвалидов, подростков в трудной жизненной ситуации и граждан, освобожденных из мест лишения свободы, сообщает пресс-служба областного правительства.

Период субсидированного трудоустройства может составлять три месяца, а размер компенсации жалованья зависит от отработанного сотрудником времени. Максимальная сумма финансовой помощи за каждого нанятого гражданина составит 100,8 тыс. руб., за подростка — 58,8 тыс. руб.

Благодаря программе трудоустроили уже 253 местных жителя. Очередной этап приема заявлений от работодателей, включая индивидуальных предпринимателей, на получение субсидий открыт до 29 августа. В следующий раз обращения будут принимать в октябре.

Виталина Ярховска