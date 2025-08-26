Человек и мир агентов искусственного интеллекта

Представьте: студент садится за компьютер в одиннадцать вечера, а к утру у него готова дипломная работа на сто страниц. Качественная, логичная, уникальная — ни один антиплагиат не заподозрит подвоха.

Такова реальность высшего образования с 2024 года. Искусственный интеллект (ИИ) ворвался в университетские аудитории как цунами, сметая привычные представления о знаниях, обучении и даже человеческом разуме.

В российских вузах разворачивается настоящая битва за будущее. Преподаватели ищут способы отличить студенческую работу от машинной. Студенты осваивают ChatGPT быстрее, чем учебные дисциплины. Ректоры вводят «цифровых тьюторов» и разрешают использовать ИИ в дипломах. Это не просто технологическая модернизация — это революция, заставляющая переосмыслить суть высшего образования.

Но что будет, когда машины научатся думать лучше нас? Готово ли человечество к миру, где в каждой аудитории рядом с преподавателем и студентом незримо присутствует искусственный разум?

Уникальность за секунды

Помните смятение преподавателей 10–12 лет назад? Студенты копировали целые абзацы из «Википедии» или выложенных в сети статей и диссертаций. Сегодня эта проблема кажется детской забавой. ChatGPT и другие нейросети создают тексты, которые не просто уникальны — они логичны, стилистически выверены и порой превосходят по качеству самостоятельные работы студентов.

Цифры говорят сами за себя. Исследование института культуры и искусств МГПУ показало: за один год количество студентов, использующих нейросети для учебы, выросло с 16% до 62% — почти в четыре раза! Свежий опрос Высшей школы экономики (ВШЭ), проведенный в марте-апреле 2025 года среди более 4 тыс. студентов 10 ведущих вузов, подтверждает тенденцию: около 87% респондентов применяют ИИ в обучении. Из них 36% — больше одного раза в неделю, 33% — несколько раз в месяц, а 10,7% — ежедневно. Более 75% отмечают, что ИИ помогает экономить время, которое они тратят на личную жизнь (почти 70%), дополнительные задачи (51,5%) или улучшение качества работы (45,8%).

«Получил диплом. Тот самый, который написала нейросеть. Система работает, знания проверили на защите»,— откровенно признался выпускник РГГУ в блоге на «Хабре». Его пост собрал тысячи комментариев и стал символом новой эпохи.

Преподаватель РАНХиГС Андрей рассказывает о своем опыте борьбы с невидимым противником: «Что позволяет мне распознать работу ChatGPT — это язык. В сгенерированных текстах он подчеркнуто сухой и чистый, нетипичный для первокурсников. Но точно проверить невозможно — даже специальные программы не помогают». Опрос ВШЭ добавляет: в 85% случаев преподаватели не замечают ИИ в студенческих работах, что подчеркивает отставание вузов в компетенциях по распознаванию таких инструментов.

Университеты оказались перед дилеммой: запретить нельзя разрешить. Где поставить запятую? Высшая школа экономики выбрала путь адаптации. Вместо бесполезных запретов начали обучать преподавателей работать в новых условиях. Акцент сместился с результата на процесс: не «что ты написал?», а «как ты это сделал?». Теперь важнее увидеть путь мысли — эскизы, черновики, эволюцию идей.

Преподаватель-навигатор

Профессия преподавателя переживает самую радикальную трансформацию за последние столетия. Если раньше главной задачей было передать знания, то теперь — научить ориентироваться в океане информации и отделять зерна от плевел. «ИИ не отменит преподавателей,— говорят эксперты.— Он отменит ленивых преподавателей».

Рутинные задачи уходят к машинам. Составить план лекции, сгенерировать примеры, подготовить черновик теста — все это теперь делает ИИ за минуты. У преподавателя освобождается время для главного: живого общения со студентами, индивидуальных консультаций, развития критического мышления.

В НИУ ВШЭ запустили программы переподготовки педагогов для работы с ИИ-инструментами. Преподавательница европейского университета Анна возмущается запретительными мерами: «Университетское образование и так оторвано от реального мира. Отрезать студентов от технологий, которые уже повсюду,— это странно и нелогично».

Статистика подтверждает: отношение преподавателей к ИИ стремительно меняется. По данным Tyton Partners, за полгода 2023 года количество педагогов, регулярно использующих генеративный ИИ, выросло с 9% до 22%. Среди студентов этот показатель подскочил с 27% до 49%. Опрос ВШЭ показывает, что студенты доверяют ИИ с оговорками: лишь 13% готовы поручить ему любую работу, 61% не доверят подготовку дипломов, а 82% всегда проверяют сгенерированные тексты. Около трети редактируют более 51% контента, что требует столько же времени, сколько написание с нуля.

Университет — фабрика мышления

Традиционная модель образования трещит по швам. Зачем зубрить факты, если любую информацию можно получить за секунды? Зачем учиться писать, если машина создает тексты лучше человека? Эти вопросы заставляют университеты кардинально пересматривать свою миссию.

Университет перестает быть местом, где передают знания, и становится пространством, где учатся с ними работать. Если раньше учили «что», теперь учат «как».

Искусственный интеллект — не костыль для ленивого ума, а тренажер для развития мышления. Студент генерирует черновик, затем анализирует его, оспаривает, улучшает. Машина создает материал за секунды, но осмыслить его может только человек.

83% студентов используют ИИ для работы с текстом, 33% — для создания визуального контента, 28% — для переводов. Но самое важное — они учатся задавать правильные вопросы. В США даже существует «Институт правильных вопросов», который считает умение формулировать запросы ключевым навыком не только для ученых, но и для граждан демократического общества.

Конкретные знания устаревают все быстрее. То, что изучают первокурсники, может потерять актуальность к их выпуску. Поэтому университеты фокусируются на «мета-навыках»: адаптивности, критическом мышлении, междисциплинарном подходе, этичном взаимодействии с технологиями.

Выпускник должен уметь не просто найти информацию, а оценить ее достоверность, синтезировать новые идеи, применять знания в нестандартных ситуациях. Это делает человека незаменимым даже в мире всемогущих машин.

В российском образовании набирает популярность фигура тьютора — наставника, который помогает студенту выстроить индивидуальную траекторию развития, написать эссе и адаптироваться к сложностям университетской жизни. Тьютор — партнер, а не руководитель. С появлением ИИ в системе высшего образования складывается новая цифровая образовательная среда, в которой машина становится ассистентом для каждого участника. Для студента — инструментом саморазвития. Для преподавателя — помощником в создании материалов. Для тьютора — аналитиком, который отслеживает прогресс и сообщает о возникающих проблемах. Цифровая система замечает, что студент реже заходит на образовательную платформу, его оценки падают, активность в онлайн-дискуссиях снижается. Тьютор получает сигнал и вовремя предлагает помощь. Машина не заменяет человеческое участие, а делает его более эффективным.

МГПУ стал первым российским университетом, который еще в августе 2023 года официально разрешил использовать ИИ при написании дипломов. В январе 2024-го к инициативе присоединился Северный федеральный университет.

«Искусственный интеллект не заменит учителя,— говорит ректор МГПУ Игорь Реморенко.— Но учителя заменит другой учитель, который умеет пользоваться технологиями искусственного интеллекта».

Цифровая паранойя

Но есть и темная сторона цифровой революции. Только половина студентов перепроверяет информацию, полученную от нейросетей. А ведь ИИ способен создавать убедительную ложь. Опрос ВШЭ уточняет: более 62% студентов не испытывают сложностей без ИИ, но среди зависимых от него 77,6% оценивают это нейтрально или положительно.

Это вызывает вопросы о формировании зависимости и потере навыков.

Характерный пример приводит преподаватель РАНХиГС: «На запрос "назови представителей советского конструктивизма" ChatGPT выдал: Владимир Татлин, Варвара Степанова, Александр Родченко и... Лаврентий Берия». Последний действительно имел строительное образование, но к конструктивизму отношения не имел.

Опасность «алгоритмической монокультуры» реальна. Большие языковые модели, несмотря на кажущееся разнообразие, часто выдают стереотипные решения. Они усредняют человеческий опыт, игнорируя культурные, политические и личностные особенности.

Летом 2023 года ЮНЕСКО выпустило руководство по использованию ChatGPT в образовании. Главный посыл: прежде чем обращаться к ИИ, задайте себе три вопроса. Важна ли истинность ответа? Можете ли проверить его достоверность? Готовы ли взять полную ответственность за возможные ошибки?

В Кембридже студентам разрешают использовать ChatGPT при написании эссе, но требуют отдельный анализ: как именно применялся ИИ, в чем помог, а где помешал. Это развивает рефлексивное отношение к технологиям.

Каким будет образование, когда ИИ станет умнее человека во всех областях?

Сценарий первый: Симбиоз

Человек и машина сольются в единую познавательную систему. ИИ станет внешней памятью и вычислительным модулем, а человек — источником творчества, эмоций, этических оценок. Университеты превратятся в лаборатории по созданию гибридного интеллекта.

Студенты будут изучать не предметы, а способы мышления. Физику — чтобы понимать принципы моделирования реальности. Историю — чтобы видеть закономерности развития цивилизаций. Литературу — чтобы чувствовать красоту и глубину человеческого опыта.

Сценарий второй: Разделение

Образование расколется на два потока. Элитные университеты будут культивировать «чисто человеческие» навыки: интуицию, эмпатию, творчество, способность к неожиданным решениям. Массовые учебные заведения сосредоточатся на подготовке операторов ИИ-систем.

Возникнет новая форма неравенства — не только экономического, но и когнитивного. Те, кто умеет думать самостоятельно, будут управлять теми, кто полагается на машины.

Сценарий третий: Трансформация

Само понятие «образование» исчезнет. Обучение станет непрерывным процессом, растворенным в повседневной жизни. ИИ-наставники будут сопровождать человека от рождения до смерти, адаптируя программу развития под меняющиеся потребности общества и личности.

Университеты эволюционируют в центры человеческого самоопределения — места, где люди решают, кем хотят стать, какие ценности разделять, как найти смысл в мире, в котором большинство задач решают машины.

Все сценарии ведут к одному фундаментальному вопросу: если машины могут думать, создавать, анализировать лучше нас, то что остается уникально человеческого?

Возможно, наша сила — в способности к сомнению. Машина оперирует вероятностями, человек — верой и неуверенностью. ИИ оптимизирует решения, человек ставит под сомнение саму задачу. Искусственный интеллект работает с данными, человеческий — с мечтами.

Или наша уникальность — в способности к эмоциональному познанию? ИИ может проанализировать миллионы стихотворений о любви, но только человек может влюбиться и создать новое стихотворение, которое изменит чью-то жизнь.

А может, человеческое в нас — это способность к этическому выбору в ситуации неопределенности? Когда нет правильного ответа, когда нужно выбирать между равно важными ценностями, когда решение требует не расчета, а мужества.

Образование как последний бастион человечности

В этом контексте образование приобретает новый смысл. Оно становится не подготовкой к профессии, а тренировкой человечности. Местом, где учатся быть людьми в мире умных машин.

Университет будущего — это не фабрика знаний и даже не мастерская навыков. Это лаборатория смыслов, где каждый ищет ответ на вопрос: «Кто я такой и зачем я здесь?»

Преподаватель превращается из транслятора информации в проводника по лабиринтам человеческого опыта. Его задача — не дать готовые ответы, а научить задавать вопросы, которые машина задать не может.

Студент — не потребитель знаний, а исследователь собственной уникальности. Он изучает не только мир, но и себя в этом мире. Не только то, как все устроено, но и то, как он сам к этому относится.

Искусственный интеллект — не конкурент человеку, а зеркало, в котором мы впервые ясно видим себя. Он показывает нам границы рационального и открывает пространство для иррационального — творчества, любви, веры, надежды.

Образование стоит на пороге серьезной трансформации в истории человечества. Мы можем испугаться и попытаться сохранить привычное. А можем принять вызов и создать систему, которая готовит не к вчерашнему дню, а к послезавтрашнему.

Главный экзамен для нас — не на знание фактов или владение навыками. Это экзамен на человечность в мире, где быть человеком становится осознанным выбором, а не биологической данностью. Будущее образования — это диалог человека с самим собой в присутствии умной машины. И от того, каким будет этот диалог, зависит будущее не только образования, но и всей нашей цивилизации.

И как принято в соцсетях, финальная ремарка: при написании статьи не один интеллект не пострадал.

Андрей Фетисов, продюсер образовательных проектов