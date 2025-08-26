Семь крапив

Крапива — растение сорное и опасное, но вместе с тем весьма полезное. Разных крапив в мире много, например, у нас в стране только основных ее видов семь. Попробуем разобраться в них, а также в пользе и вреде крапивы как лекарства и еды человека и животных и почему сейчас практически никто не занимается ее промышленным культивированием, хотя в прошлом крапиву специально выращивали.

Из 60 видов крапивы в нашей стране представлено 7. Но, скорее всего, вы обожглись крапивой двудомной



Род крапива (Urtica по-латински) включает около 60 видов. Это преимущественно однолетние или многолетние травы, реже полукустарники, с жалящими (жгучими) и нежалящими волосками на одном растении. У нас в России растет семь основных видов крапив. Три из них — крапивы плосколистная (Urtica plathyphylla), светло-зеленая (Urtica laetevirens) и узколистная (Urtica angustifolia) — распространены на Дальнем Востоке. Крапива шариконосная (Urtica pilulifera), или римская, как ее называют, теплолюбива и растет у нас в Крыму и на Кавказе. Крапива коноплевая (Urtica cannabina) встречается и в европейской части России, но основной ее ареал тянется от Средней Азии, Алтая до Якутии. И наконец, два вида — крапива жгучая (Urtica urens) и крапива двудомная (Urtica dioica) растут в России везде, кроме Крайнего Севера, разумеется.

Родная крапива

Но когда у нас речь заходит о крапиве, чаще всего имеется в виду крапива двудомная, недаром у нее множество народных, диалектных названий: жалива, жгунка, жегала, жигала, крапива большая, кострылка, стрекава, стрекавка, cтрекавина, стрекива, стракива, стрекучка, стрекашка... Это многолетнее травянистое растение с четырехгранным стеблем 70–150 см длиной, листья супротивные, яйцевидно-ланцетные, крупнозубчатые. На стеблях и листьях распложены стрекательные клетки, заканчивающиеся ломким, пропитанным кремнеземом острием. При прикосновении к растению острия вонзаются в кожу и обламываются, образуя ранку, в которую попадает ядовитая жидкость, вызывающая жжение.

Растет двудомная крапива по влажным местам, среди кустарников, на лугах, по берегам рек, по краю дорог, как сорное в посевах, у жилья, по пустырям, лесным вырубкам. Цветет она в июне—сентябре, семена созревают в августе—октябре. В научной медицине используют листья, а в народной — и листья, и корни с корневищами, и плоды. Листья крапивы содержат каротин, хлорофилл, дубильные вещества, органические кислоты, эфирное масло, ситостерин, фенолкарбоновые кислоты, порфирины, крахмал, флавоноиды, витамины, каротиноиды, железо, марганец, серу, медь, кремний, бор, никель, титан, кальций, калий, минеральные соли, ацетилхолин, гистамин. В семенах содержится жирное масло.

Крапива как лекарство

Растительное сырье крапивы двудомной обладает противовоспалительным, антисептическим, ранозаживляющим, кровоостанавливающим, общеукрепляющим, желчегонным, мочегонным, легким слабительным, поливитаминным, отхаркивающим, противосудорожным свойствами. В научной и народной медицине она используется в виде отвара, настоя, свежего сока и порошка как кровоостанавливающее средство при маточных, легочных, почечных, кишечных, геморроидальных кровотечениях, при гиповитаминозах.

При остеомиелите применяют сок свежих листьев и свежие семена крапивы. Свежий сок рекомендуют при нарушениях пищеварения и при отложениях солей в суставах. Свежий сок из листьев применяется наружно при лечении трофических язв, варикозных язв, пролежней, витилиго.

Отвар семян используют при почечнокаменной болезни, дизентерии и как антигельминтное средство. Препараты из крапивы применяют при атеросклерозе, холециститах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, для лечения незаживающих гнойных ран и язв, для нормализации овариально-менструального цикла, при дизентерии, анемии.

В народной медицине настойка, отвар, свежий сок, сухой порошок листьев крапивы используют в качестве отхаркивающего средства при туберкулезе легких, болезнях дыхательных путей, лактогенного, тонизирующего, повышающего тонус мышц матки и толстого кишечника, при полименорее, фибромах матки, при запорах, острых и хронических энтероколитах, при эпилепсии, истерии, параличе, остром суставном ревматизме, мышечных болях, подагре, а также для лечения различных кожных заболеваний, фурункулов, лишаев, угрей.

Противопоказана крапива при повышенной свертываемости крови, при кровотечениях, вызванных полипами, кистой, опухолями матки и ее придатков, заболеваниях, требующих оперативного вмешательства.

Особая осторожность нужна при назначении крапивы больным с заболеваниями почек.

Настоем и отваром моют голову для лучшего роста волос. Листья крапивы входят в состав многих желудочных, слабительных и витаминных чаев. Крапива — прекрасный источник для получения хлорофилла, который применяется в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности.

Словом, и в научной, и в народной медицине она почти панацея. Причем в научной медицине и фармацевтике на редкость богатый набор биологически активных соединений в крапиве даже создает определенные трудности в стандартизации лекарственных форм, до сих пор идут споры, по каким критериям их сертифицировать.

Оружие крапивы Жгучие свойства крапивы — это прежде всего способ защиты растения от животных, которые поедают ее листья (олени, кролики, свиньи, козы, куры). На ее стеблях и листьях есть тонкие и очень ломкие волоски — железистые трихомы. Оболочка жгучего волоска утолщена и пропитана карбонатом кальция и диоксидом кремния, поэтому он очень ломкий, а осколки очень острые. Их три вида. Ретортовидные трихомы — мелкие одноклеточные волоски с расширенным основанием и заостренной верхушкой. Головчатые трихомы — очень мелкие, имеют одноклеточную ножку и двухклеточную шаровидную головку с очень тонкими оболочками. И жгучие трихомы (эмергенцы), имеют форму полой иглы, заканчивающейся маленькой шаровидной головкой. Они наполнены муравьиной кислотой, холином и гистамином. Как болят укусы муравьев — знают практически все, и именно благодаря муравьиной кислоте мы это знаем. При касании растения трихомы обламываются, впиваются в кожу, секрет этих волосков попадает на кожу, вызывая очаг воспаления с болезненными ощущениями, схожими с термическим или химическим ожогом. Бытует мнение, что если отхлестать свежей крапивой по спине (пояснице), коленям, локтям, это избавит человека от ревматических болей. Так оно и есть, именно муравьиную кислоту используют как лечебное средство при артритах и ревматизме. Но попав в заросли крапивы и получив сильные ожоги («крапивницу»), надо предпринять срочные лечебные меры. У некоторых людей и особенно у детей возможна аллергическая реакция на секрет крапивы. Высыпание большого числа мокнущих волдырей — признак второй степени ожога. В таком случае лучше обратиться за помощью к медицинскому специалисту.

Крапива в хозяйстве и на столе

Кроме того, крапива двудомная — издавна известное текстильное (волокнистое) растение. Во многих странах из ее волокон делали и поныне делают ткани, шили одежду, плели веревки. Достаточно вспомнить сказку Андерсена «Дикие лебеди», где героиня делает из нее рубашки своим братьям.

В качестве пищевой добавки крапиву, в свежем и сушеном виде, используют в кормах для птицы, особенно для цыплят. В сене — для подкормки в зимнее время крупных лесных животных — лосей, кабанов и других. В народном опыте защиты растений от вредителей используют как чистый настой травы крапивы, так и в смеси с другими видами растений (одуванчиком, чистотелом, ботвой томатов).

Люди едят крапиву тоже издревле. Во многих кухнях мира есть разные блюда либо на крапиве, либо с ее добавлением. Молодые побеги крапивы двудомной, весной при отрастании, используют для приготовления салатов, супов, щей со щавелем, начинки для пирожков, а также солят и квасят. Молодые нежные соцветия сушат и зимой заваривают, добавляя в чай. В последнее время в моду вошли смузи и коктейли с крапивой.

При всей полезности и уникальности все же использовать крапиву часто и много врачи не рекомендуют. Это связано с тем, что содержащиеся в ней биологически активные вещества настолько активны, что могут спровоцировать развитие латентных форм онкологических заболеваний. Но очень пугаться этого не стоит — если раз или два в год позволить себе щи с крапивой и щавелем, но без сметаны (так как кислоты будут образовывать нерастворимые соли кальция, оседающие в почках). Или выпить раз-два в год стакан смузи с крапивой, мощным зарядом витаминов, микроэлементов. Главное — четко для себя определить меру потребления крапивы и препаратов из нее.

Крапива-путешественница Крапива двудомная присутствует на всех материках и даже в антарктическом регионе (на Фолклендских островах). На вопрос, как попала она туда — самостоятельно или была завезена случайно или целенаправленно человеком, однозначного ответа нет. Зато известно, что семена крапивы очень живучие и очень долго (не менее пяти-семи лет) сохраняются в почвенном банке семян. Более того, они сохраняют всхожесть после длительного вымачивания в соленой (морской) воде, и похоже, океан мог сыграть важную роль в столь широком ее распространении по земному шару.

Ценный сорняк

И при всем этом крапива, какой бы она ни казалась полезной, тем ни менее отнесена к сорным видам. Чаще всего она встречается на полях зерновых, в посевах многолетних трав. Сорничает по огородам, брошенным полям и сельхозугодьям. Основные методы нехимической борьбы с крапивой — частое перепахивание; удаляют все растущие части сорняков, и из почвы извлекаются корни, так как она дает большое число корневых побегов, образуя часто густые заросли.

В общем, крапива двудомная — реально ценное и полезное растение. Особенно ценна она в сельском хозяйстве — в животноводстве. Но всегда встает вопрос: собирать ли дикорастущую или культивировать? Из-за ее жгучих свойств мало кто желает с ней работать и разрабатывать современные технологии ее возделывания и использования. Только в последнее время ситуация, похоже, начала меняться. До бескрайних полей крапивы дело пока не дошло. Но как кормовую и прядильную культуру крапиву, пока в небольших масштабах, возделывают в Канаде, Мексике и США, в африканских странах, особенно в Египте. В ФРГ были созданы и введены в культуру несколько сортов крапивы двудомной для получения фармакологического сырья.

В России в 2019 году в реестр селекционных достижений, допущенных к возделыванию на территории РФ, включен первый сорт крапивы двудомной «Авиценна» кормового назначения, разработана и утверждена методика проведения испытаний на отличимость, однородность, стабильность. Сорт был создан учеными Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») методом индивидуально-семейного отбора из местных популяций, произрастающих на карбонатных почвах юга Среднерусской возвышенности.

Виды крапивы

Крапива двудомная — Urtica dioica L.

Главная крапива России. Многолетнее травянистое растение с четырехгранным стеблем высотой 70–150 см, листья супротивные, яйцевидно-ланцетные, крупнозубчатые. Цветет в июне—сентябре, семена созревают в августе—октябре. Распространена повсеместно (космополит). Растет по влажным местам, среди кустарников, на лугах, по берегам рек, по краю дорог, как сорное в посевах, у жилья, по пустырям, лесным вырубкам. Крапива жгучая — Urtica urens L.

Однолетнее травянистое растение высотой 15–35 см. Листья темно-зеленые, мелкие, овальные или яйцевидные, острые, пильчатые, покрытые жгучими волосками. С лечебной целью используют листья, которые содержат каротин, витамины, пантотеновую кислоту, соли железа, кальция, танины, каротиноиды, дубильные вещества, гликозид уртицин. Крапивные щи из нее варить не стоит. Распространение повсеместное. Крапива коноплевая — Urtica cannabina L.

Многолетнее травянистое растение высотой 70–150 см. Листья глубоко 3–5-раздельные с перистонадрезанными долями, на длинных, тонких черешках. Соцветие ветвистое, густо усаженное пучками цветов. В семенах содержится жирное масло. Встречается в европейской части России, в Западной и Восточной Сибири, в Средней Азии. Крапива плосколистная — Urtica plathyphylla Wedd.

Многолетнее травянистое растение высотой 50–150 см. Листья крупные, яйцевидно-эллиптические, основание клиновидное. Соцветия ветвистые, длинные. С лечебной целью используются листья, корни, соцветия. Настой из листьев и жидкий экстракт повышают свертываемость крови, содержание гемоглобина, усиливают тонус гладкой мышцы матки. Распространена на Дальнем Востоке. Крапива светло-зеленая — Urtica laetevirens Maxim.

Многолетнее травянистое растение, высотой 40–100 см. Листья широкояйцевидные, острые, реже заостренные, крупнорасставленно-пильчатые. Цветки в соцветиях, нижние короткие и прерывистые пестичные, верхние длинные тычиночные. Распространена на Дальнем Востоке. Растет в тенистых лесах, у подножия и в трещинах скал. Крапива узколистная — Urtica angustifolia Fisch. ex Hornem.

Многолетнее травянистое растение 50–120 см. Листья продолговато-ланцетные или ланцетные, реже яйцевидно-ланцетные. В семенах обнаружено жирное масло. Порошок из листьев крапивы узколистной в народе считается одним из лучших кровоостанавливающих средств. Распространена в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Крапива шариконосная — Urtica pilulifera L.

Многолетнее травянистое растение высотой 20–75 см. Стебли прямые, гранистые, гладкие, покрытые сизоватым налетом. Листья широкояйцевидные, с округлым или сердцевидным основанием и острой верхушкой; прилистники свободные, треугольные. Соцветия собраны на концах в шаровидную головку. В траве обнаружен алкалоид буфотенин, в волосках — азотсодержащее соединение, в семенах — жирное масло. Распространена в Крыму, на Кавказе.

Кирилл Ткаченко, доктор биологических наук, Ботанический сад Петра Великого Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН