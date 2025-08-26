Автоматическая ИИ-фабрика научится «генерировать» принципиально новые материалы для энергетики и промышленности завтрашнего дня. Органы для трансплантации будут «печатать» в биофабрикаторах из клеток самих пациентов. Об этих и других разработках технологического лидерства «Ъ-Науке» в преддверии XII Международного форума «Технопром–2025» рассказал руководитель федерального проекта «Разработка новых материалов и технологий для перспективных энергетических систем» нового национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», первый заместитель директора частного учреждения «Наука и инновации» («Росатом») Алексей Дуб.

Фото: Пресс-служба «Росатома» Первый заместитель директора частного учреждения «Наука и инновации» («Росатом») Алексей Дуб

— Какова роль федерального проекта, которым вы руководите?

— Наша страна сегодня реализует национальный проект технологического лидерства «Новые атомные и энергетические технологии». Он призван уже в ближайшие пять лет закрепить мировое лидерство России в атомной энергетике, обеспечить наш технологический суверенитет и энергетическую безопасность. Самая главная цель — чтобы у каждого жителя страны дома был свет, тепло, доступная энергия.

Для этого внутри нацпроекта реализуются десять федеральных проектов. В том числе, создается не имеющая аналогов в мире двухкомпонентная ядерная энергетика с замкнутым топливным циклом, разрабатывается опытно-промышленный термоядерный реактор, проектируются реакторы малой и средней мощности и многое другое.

Один из этих федпроектов — «Разработка новых материалов и технологий для перспективных энергетических систем». Он сквозной, то есть от его результатов зависит успех практически всех остальных, ведь он посвящен развитию материаловедческой базы для всей будущей атомной энергетики.

— Зачем «Росатом» работает над новыми материалами?

— Мы формируем материальный базис будущего нашей энергетики и промышленности, разрабатываем новые конструкционные материалы для мирного атома завтрашнего дня. В том числе для быстрых реакторов IV поколения, которые обеспечат замыкание топливного цикла в ядерной энергетике. Энергетический спектр частиц в активных зонах этих установок и температуры будут другими, чем в привычных водо-водяных реакторах. Это создает другие нагрузки, поэтому требуются принципиально новые сплавы и композиты с повышенной стойкостью к радиации, коррозии, температурам, давлению, механическим нагрузкам.

Материальную базу для IV поколения закончим к 2030 году, но одновременно с этим ведется работа над материалами и для термоядерного синтеза. Они обеспечат переход от лабораторных установок к опытно-промышленным образцам. Например, будет создан токамак с реакторными технологиями, на котором предполагается обосновать создание опытного термоядерного реактора. Тут требования к материалам еще жестче, ведь речь идет о «зажигании» и удержании плазмы с температурой в миллионы градусов.

Другой пример — малые модульные реакторы, которые позволят обеспечить энергией удаленные и труднодоступные территории, Арктику и Дальний Восток. Для таких установок требуется особая сталь, которая бы обеспечивала высокие прочностные характеристики при малом весе и габаритах изделия.

Словом, без новых материалов энергетика будущего, общедоступная, безопасная, с возобновляемым мирным атомом и термоядерным синтезом, так и останется научной фантастикой.

— Можете привести примеры материалов, которые сейчас находятся в разработке?

— Их у нас много. Это, например, новые стали феррито-мартенситного и аустенитного классов, никелевые и молибденовые сплавы, различные жаропрочные и тугоплавкие материалы, керамические системы на базе карбида кремния, высокопрочное углеволокно, высокоэнергетические магниты из новых сплавов редкоземельных элементов.

Всего ведем 16 НИОКР. Задача создать не только сами материалы и изделия на их основе, но и организовать опытно-промышленные производства полного цикла — от сырья до готовых изделий.

— Целый ряд новых материалов создается для жидкосолевого реактора. Какую задачу он будет выполнять?

— В нем будет реализована полная переработка долгоживущих минорных актинидов. Это изотопы, прежде всего кюрия, а также нептуния и америция, из-за которых радиационная опасность отработавшего ядерного топлива сохраняется тысячи лет, а его захоронение и хранение представляет проблему.

Топливом для такой энергоустановки станет расплавленная смесь из фторидов солей с фторидами смеси минорных актинидов, одной из целей работы является достичь режима, чтобы реактор не требовал плутония. Такая топливная композиция в форме жидкого солевого расплава одновременно послужит и теплоносителем.

Чтобы дожигать минорные актиниды, в активной зоне жидкосолевого реактора будут создаваться гораздо более высокие температуры, чем в традиционных реакторах. Не говоря о том, что расплав из радиоактивной солевой смеси — среда крайне агрессивная. Все это требует новых материалов, способных выдерживать такие условия, а также технологий дистанционного обслуживания и ремонта.

— На каком этапе эта работа?

— Эскизный проект реактора завершили в НИКИЭТ (входит в «Росатом») в 2022-м, сейчас мы отрабатываем и испытываем различные технические решения самых нагруженных элементов: корпуса, топливного контура, теплообменного оборудования. Работы завершим к 2030 году, тогда же начнется сооружение реактора в Красноярском крае на Горно-химическом комбинате (входит в дивизион «Экологические решения» госкорпорации «Росатом»).

— Что можно сказать о перспективах применения материалов, разрабатываемых в «Росатоме», за пределами энергетики?

— Они очень широки, как и список стратегических отраслей, где новые материалы могут применяться,— это машиностроение, судостроение, авиация, космос. Например, наше углеродное волокно имеет прочность 7 ГПа, кроме нас такое производят всего три предприятия в двух странах мира. Из него в России уже изготавливают крыло среднемагистрального лайнера МС-21, лопасти ветрогенераторов, хоккейные клюшки.

Одну такую клюшку, кстати, показывали на Форуме будущих технологий в феврале этого года — Алексей Евгеньевич (Лихачев, директор «Росатома».— «Ъ-Наука») с Дмитрием Николаевичем (Чернышенко, вице-премьер РФ.— «Ъ-Наука») на нее становились, их общий вес она выдержала.

Или опытный карбид кремния — он может использоваться не только для оболочки ТВЭЛов, но и для камер сгорания, ракетных турбин, да и вообще любой техники, где идет работа при температуре свыше 1,5 тыс. градусов.

Наши разработки будут полезны любой отрасли, которой требуется повышать эффективность. Раз материал можно использовать при более высоких давлениях и температурах, значит, тот же двигатель из него можно сделать меньшего размера, но с более высоким энерговыходом. Чем прочнее и долговечнее материал, тем выше срок службы изделия, тем ниже его износ и соответствующие издержки. Материал, способный выдерживать большие нагрузки, меньше подвержен неконтролируемым реакциям, которые приводят к авариям, что повышает безопасность на предприятии.

— Какие вызовы встречают создатели новых материалов?

— Самый большой системный вызов — состязание со временем: материалы для энергетики завтрашнего дня нужны прямо сейчас, ведь это завтра уже стремительно наступает. При этом наша отрасль одна из самых консервативных, у нас жесточайшие требования к надежности и безопасности всех процессов и оборудования. Это означает, что разработка и внедрение новых материалов для нее может растягиваться на десятилетия.

Поэтому критическую роль играет ускорение разработки новых материалов. Этому посвящен большой пласт работ, целое направление в рамках федпроекта. Например, мы разрабатываем новые технологии и нормативные методики, ориентированные на цифровые двойники. Благодаря им вместо проведения многолетних экспериментов мы сможем строить цифровые модели, вместо разрушающих испытаний в реакторах физически моделировать процессы на ускорителях, а также заглядывать внутрь смоделированной структуры и сразу видеть, как материал поведет себя через 30 лет эксплуатации. Совокупность таких методик позволяет проверять надежность материалов за один-три месяца, а не годы.

— Что можете рассказать о свежих разработках в этом направлении?

— Прорывом станет автоматизированный синтез новых конструкционных материалов. Эта технология позволит создавать и тестировать до десяти уникальных составов конструкционных материалов в сутки, что на порядки быстрее обычных методов.

Во-первых, для этого мы создаем оборудование, в котором можно будет проводить синтез новых материалов — сплавов, композитов, керамических систем — с заданными параметрами.

Во-вторых, мы разрабатываем программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, который будет самостоятельно задавать состав и структуру перспективных материалов, управлять их синтезом, затем анализировать свойства полученных образцов и при необходимости улучшать рецептуру.

Запустив такой аппаратно-программный комплекс, мы сократим сроки создания новых материалов с нескольких лет до считаных месяцев.

— Важную роль в разработке новых материалов играют представления о свойствах материи — вам приходится их пополнять?

— Фундамент работы инструментов цифрового материаловедения — базы данных свойств материалов, которые мы накапливаем. Они и позволяют моделировать новые материалы, прогнозировать, какими параметрами те или иные вещества будут обладать, как поведут себя в различных условиях.

Сегодня такие базы насчитывают тысячи результатов экспериментов и постоянно пополняются. Эксперименты самые разные, постоянно изобретаются новые — мы изучаем электропроводность жидких металлов, поведение дейтериевой плазмы под давлением в 60 млн атмосфер, скорость коррозии сплавов в ионизирующем излучении, различные способы беспламенного сжигания водорода и многое другое.

Совсем недавно завершили формирование комплексной базы свойств материалов, полученных с помощью одной из аддитивных технологий — селективным лазерным плавлением. В ней более 60 критически важных характеристик сплавов, сталей, металлопорошковых композиций: составы и свойства, технологии изготовления заготовок, методы постобработки и контроля качества изделий. В ней же — результаты испытаний, унифицированные аддитивные методики для стандартизации процессов.

Пользуясь этой базой, ученые смогут не проводить дополнительные исследования и расчеты, весь накопленный опыт становится доступен целой отрасли — специалисты из разных учреждений могут быстро обмениваться данными и результатами работ. Проектирование и изготовление необходимых деталей становится гораздо быстрее — экономия времени на подбор материалов составляет до 3–5 раз. Применяться база может не только в нашей отрасли, но вообще везде, где требуется изготовление сложных изделий из металла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2025 году на выставке «Металлообработка» «Росатом» представил первый российский серийный 3D-принтер по технологии селективного лазерного сплавления для крупногабаритной печати металлом — RusMelt 600M

Фото: Пресс-служба «Росатома» 2025 году на выставке «Металлообработка» «Росатом» представил первый российский серийный 3D-принтер по технологии селективного лазерного сплавления для крупногабаритной печати металлом — RusMelt 600M

— Вы упомянули аддитивные технологии — в чем заключаются их преимущества?

— Сегодня это ключевой инструмент для ускорения разработки и производства новых изделий не только для атомной, но и для всех наукоемких отраслей. Даже шире — я бы сказал, это драйвер развития промышленности в целом. Они расширяют возможности, позволяют отступать от классических конструкций, находить нестандартные решения сложных инженерных задач. А это критически важно, учитывая, что российской промышленности предстоит в кратчайшие сроки перейти на новейшие технологии, добиться технологического суверенитета и лидерства.

Свойства материалов, получаемых аддитивными способами, не просто не уступают, а в определенных случаях превосходят характеристики материалов, полученных традиционными способами. А еще благодаря 3D-печати мы, как правило, получаем более узкий разброс свойств от образца к образцу.

— Как «Росатом» способствует развитию аддитивных технологий?

— Атомная отрасль по аддитивным технологиям выступает в роли локомотива. В рамках отраслевого интегратора и федерального проекта успешно решили задачу по созданию аддитивного производства «Росатома», сегодня эти технологии активно применяют более 30 наших организаций и предприятий.

Разработаны установки, печатающие конструкции из металлов, полимеров, керамических материалов, причем любой геометрии и габаритами до нескольких метров. Например, когда-то сможем печатать корпуса малых модульных реакторов целиком. В общей сложности разработано оборудование трехмерной печати по восьми разным аддитивным технологиям — от стереолитографии фотополимерной пастой до различных вариантов электро- и плазменно-дугового выращивания, размерами от единиц микрон до 2–4 метров.

Все они к 2030 году выйдут на уровень серийного производства и, очевидно, найдут широкое применение во множестве отраслей за пределами атомной энергетики, которые также активно осваивают аддитивные технологии.

— В «Росатоме» научились печатать не только металлом и керамикой, но и живыми клетками. На каком этапе эта работа?

— С партнерами из Сеченовского университета и ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА мы научились выращивать функциональные кровеносные сосуды длиной до нескольких сантиметров. Происходит это в специально разработанной для этих целей установке — биофабрикаторе, который объединил в себе функции магнитоакустического биопринтера и биореактора. «Чернилами» для биопечати служит клеточный материал пациента — получаем его соскобом слизистой, из жировой ткани либо из крови.

В этом году один биофабрикатор установили в МИФИ, где при нашей поддержке открылась лаборатория регенеративных технологий и тканевой инженерии. Там будут готовить специалистов по аддитивным технологиям в медицине, практиковаться ребята смогут на предприятиях атомной отрасли.

В перспективе идет речь о выращивании в биофабрикаторах сложных органов — как почка, печень, щитовидная железа и так далее,— но пока что работаем над получением сложных сосудистых структур. Для этого в том числе разрабатываем специальное программное обеспечение, которое позволит формировать искусственные сосуды по цифровой модели, которую можно будет построить по снимкам КТ или МРТ.

— Далеко ли до испытаний таких имплантов на людях?

— Пока что мы нарабатываем успешный опыт на животных.

На том же Форуме будущих технологий в феврале президенту страны демонстрировали кролика с имплантированным участком бедренной артерии. Алексей Евгеньевич (Лихачев, директор «Росатома».— «Ъ-Наука») тогда отметил, что кролик «достаточно упитан», а Владимир Владимирович (Путин, президент РФ.— «Ъ-Наука») предложил продолжить научную карьеру зверя отправкой на Марс. В такую экспедицию мы кролика пока не отправили, но чувствует он себя по-прежнему хорошо.

Что до имплантации наших изделий людям — речь идет о горизонте ближайших лет. Возможно, начнем проводить такие операции в рамках клинических испытаний уже через год-полтора.

— «Росатом» планирует пополнить таблицу Менделеева новыми элементами. Зачем это нужно — неужели их в ней недостаточно?

— Эту работу мы ведем совместно с Объединенным институтом ядерных исследований в подмосковной Дубне, усилиями которого в 2016 году периодическая таблица пополнилась в прошлый раз. Тогда в нее вошли сразу четыре элемента, вплоть до 118-го (оганессона). Теперь стоит задача получить 119-й и 120-й элементы.

Нужно это по многим причинам. Во-первых, работа в этом направлении расширяет фундаментальные представления об устройстве материального мира. Во-вторых, она может дать вполне прикладные результаты.

Как известно, все новые элементы отличаются все меньшей стабильностью — так, начиная с московия (115-й) срок существования их атомов исчисляется в миллисекундах. Однако теория атомного ядра предсказывает существование «островов стабильности»: некоторые атомные номера будут отличаться долгим сроком существования атомов, до миллиардов лет. Одним из таких элементов может оказаться 120-й.

Осуществить синтез мы надеемся к концу десятилетия. Если ожидания оправдаются, это произведет революцию в фундаментальной науке. А если повезет еще сильнее, изотопам нового стабильного элемента найдется применение в промышленности.

Беседовал Илья Арзуманов