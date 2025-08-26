ВЭБ и банки выделят 1 трлн рублей на объекты Восточного полигона

Наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил выделение структурам «БТС-Мост» Руслана Байсарова 500 млрд руб. на строительство четырех крупных искусственных сооружений на Восточном полигоне — дублеров трех тоннелей и моста через Амур. Еще более 500 млрд руб. предоставят коммерческие банки, объекты предполагается сдать к концу 2032 года. Другая часть третьего этапа расширения БАМа и Транссиба, финансируемая из инвестпрограммы ОАО РЖД, из-за ее сокращения пока сдвигается на год-два. По мнению экспертов, ключевой вопрос — загрузка и окупаемость возводимых мощностей, поскольку планируется, что ОАО РЖД вернет инвестиции за счет роста грузопотока, но уголь дорого возить не получится, а альтернативных грузов в нужном объеме, идущих на восток, не просматривается.