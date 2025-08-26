Сакральные изображения

На юге Турции, в деревне Сайбруч недалеко от Евфрата найдена каменная плита, чуть меньше метра в высоту и почти четыре метра в длину. На ней изображены две сцены: мужчина в профиль то ли стоит на полусогнутых ногах, но ли сидит напротив быка, держа перед ним нечто длинное, что можно принять за змею. У человека почему-то шесть пальцев.

На другой — мужчина, сжимающий в руках собственный пенис, представлен в окружении двух леопардов, самца и самки. Эта сцена, судя по всему, более значимая: если все остальные фигуры просто вырезаны в камне, то человек с пенисом в руках сделан в технике достаточно высокого горельефа. Возраст находки, по самым осторожным предположениям ученых, составляет не менее 11 тыс. лет.

По мнению археологов, эти две сцены связаны между собой и образуют нечто вроде древнейшего известного на сегодня графического повествования. Если человеческие изображения из Сайбруча уникальны, то изображения быков и леопардов, напротив, очень похожи на те, которые найдены неподалеку, в древнем ритуальном комплексе Гёбекли-Тепе, исследование которого началось в 1995 году. Их сходство столь поразительно, что возникает даже предположение, не один ли художник их создал: тот же оскал и задранный хвост у леопардов, так же развернуты во фронтальную плоскость рога на голове быка. Хотя, пожалуй, нельзя не заметить, что рельефы из Гёбекли-Тепе выполнены с гораздо большей тщательностью. Из того, что известно об этом колоссальном мегалитическом комплексе, можно предположить, что это был важнейший сакральный центр.