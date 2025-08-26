«Лабиринт Минотавра»: новые находки, новые загадки

Самые невероятные археологические открытия происходили случайно. Так было и на этот раз. При строительстве радарной установки нового терминала аэропорта в Ираклионе, на Крите, было найдено загадочное круглое сооружение площадью около 1800 кв. м.

Эта находка на Крите датируется примерно 2000 годом до н. э.

Массивные стены толщиной 1,40 м образуют восемь концентрических колец, соединенных переходами. Высота стен при этом невелика — порядка 1,7 м, и пока что археологи предполагают, что такой она и была изначально, во всяком случае, следов разрушения до сих пор найти не удалось.

Выше расположены еще два ряда стен, пространство между которыми разделено на сообщающиеся друг с другом отсеки. В самом центре комплекса находится небольшой зал, 9 м в диаметре, попасть в который можно через два входа, на юго-западной и на северо-восточной стороне. Сам зал разделен на четыре сектора, на пересечении которых находится небольшая плоская площадка. Найденные рядом кости животных позволяют предположить, что это был алтарь, использовавшийся для жертвоприношений. Изучив характерную структуру верхней поверхности стен, археологи выдвинули гипотезу, что центральную часть комплекса могла перекрывать купольная крыша, подобная тем, которые мы можем видеть в микенских гробницах. Первичные результаты исследований показывают, что комплекс активно использовался в 2000–1700 годах до нашей эры, то есть в самом начале минойской эпохи, еще до того, как был построен знаменитый Кносский дворец.

Лабиринты и их тайны

Нетрудно заметить, что по форме и структуре загадочное сооружение напоминает лабиринт. Собственно, уже через несколько часов после того, как министерство культуры Греции объявило о сенсационной находке, новостные каналы стали называть ее не иначе как лабиринтом Минотавра.

Лабиринт — один из древнейших известных нам символов. Это и петроглифы, самые ранние из которых встречаются еще в эпоху палеолита, и декоративные элементы рельефов, сосудов и скульптур, и крупные ритуальные сооружения.

Уже сейчас появляются утверждения о заметном внешнем сходстве критского лабиринта и не менее грандиозного протонеолитического ритуального комплекса в Гёбекли-Тепе, о котором мы уже писали в одном из наших выпусков.

Сакральные изображения На юге Турции, в деревне Сайбруч недалеко от Евфрата найдена каменная плита, чуть меньше метра в высоту и почти четыре метра в длину. На ней изображены две сцены: мужчина в профиль то ли стоит на полусогнутых ногах, но ли сидит напротив быка, держа перед ним нечто длинное, что можно принять за змею. У человека почему-то шесть пальцев. На другой — мужчина, сжимающий в руках собственный пенис, представлен в окружении двух леопардов, самца и самки. Эта сцена, судя по всему, более значимая: если все остальные фигуры просто вырезаны в камне, то человек с пенисом в руках сделан в технике достаточно высокого горельефа. Возраст находки, по самым осторожным предположениям ученых, составляет не менее 11 тыс. лет. По мнению археологов, эти две сцены связаны между собой и образуют нечто вроде древнейшего известного на сегодня графического повествования. Если человеческие изображения из Сайбруча уникальны, то изображения быков и леопардов, напротив, очень похожи на те, которые найдены неподалеку, в древнем ритуальном комплексе Гёбекли-Тепе, исследование которого началось в 1995 году. Их сходство столь поразительно, что возникает даже предположение, не один ли художник их создал: тот же оскал и задранный хвост у леопардов, так же развернуты во фронтальную плоскость рога на голове быка. Хотя, пожалуй, нельзя не заметить, что рельефы из Гёбекли-Тепе выполнены с гораздо большей тщательностью. Из того, что известно об этом колоссальном мегалитическом комплексе, можно предположить, что это был важнейший сакральный центр.

Рождение и возрождение

Само собой разумеется, как ученые, так и дилетанты всех мастей пытаются понять, что же означали и для чего предназначались лабиринты, иконография и структура которых почти без изменений встречается в самых разных регионах, от передней Азии до Сибири. Часть этих объяснений ожидаемо лежит в области эзотерики, уфологии и прочих лженаук, которые не подлежат обсуждению в серьезном научном издании. Из аргументированных гипотез, признаваемых академическим сообществом, наиболее убедительно выглядит версия о связи лабиринтов с женскими культами: изображения лабиринтов нередко встречаются на гениталиях и ягодицах женских статуэток эпохи и палеолита, и неолита, а также на скульптурных и рельефных изображениях самок животных. Похожие фигурки, кстати, находят и в самих святилищах-лабиринтах, от палеолитических пещер до Кносского дворца на Крите.

Неолитическая статуэтка. Трипольская культура

Неолитическая статуэтка. Трипольская культура

С другой стороны, лабиринты связывают с обрядами инициации, которые проходят подростки, чтобы стать полноценными членами социума. Такие обряды подразумевают символическую смерть и новое рождение. На эту мысль наводят, к примеру, два изображения: осколок керамического сосуда из Тель-Рифа’ата 2000 г. до н. э., где небольшое копытное (коза или газель) выходит из лабиринта, и совершенно аналогичное по композиции изображение на этрусском сосуде для вина (ойнохойя из Тральятеллы) 700 г. до н. э., где из лабиринта выходит конная кавалькада, при этом на том же сосуде рядом изображена эротическая сцена.

Быки и герои

Вне всякого сомнения, было бы преждевременно говорить о непосредственной связи найденного на Крите ритуального комплекса с известной всем легендой о Тезее и Минотавре, однако она может дать нам ключ к пониманию его возможной функции.

Таврокатапсия — ритуальные прыжки через быка на фреске из Кносса

Таврокатапсия — ритуальные прыжки через быка на фреске из Кносса

Поединок с быком — распространенный мотив, по всей вероятности, связанный с инициацией. Древнейший известный пример тавромахии — это петроглиф из пещеры Ласко. Он выделяется среди бесконечной череды изображений процессий мирно пасущихся копытных. Драматический поединок человека с диким бизоном, судя по всему, закончился трагически для обоих: у поверженного человека сломано копье, у быка распорот живот. На ритуальный характер поединка может указывать птичья голова героя.

О недавней археологической сенсации в турецкой деревне Сайбруч, где был найден рельеф 10 тыс. лет до н. э., изображающий ритуальный поединок с быком, мы уже писали в одном из предыдущих выпусков, подчеркивая возможный инициационный характер этой сцены.

Всем известная сцена тавромахии из Кносского дворца на Крите и чуть менее известная, но очень похожая на нее фреска из Телль-эль-Даба явно изображают ритуальные игры юношей с быками. Кстати, обратим внимание, что на фреске из Телль-эль-Даба игры с быком происходят на фоне лабиринта, правда, не циклического, а прямоугольного. Самое древнее изображение лабиринта подобного типа на территории материковой Греции было найдено в Пилосе и датируется 1300 г. до н. э.

Минойская фреска из Телль-эль-Даба
Петроглиф из пещеры Ласко. Верхний палеолит

Новый аэропорт или древний лабиринт?

Не исключено, в какой-то другой стране строительство аэропорта и продолжили бы. Но только не в Греции. Сразу после сенсационной находки прямо на раскопе состоялось экстренное совещание министра культуры Лины Мендони и заместителя министра инфраструктуры и транспорта Никоса Тахиаоса. В ходе встречи Лина Мендони абсолютно ясно дала понять, что раскопки уникальной находки необходимо продолжать, а их результаты сохранить. По словам министра культуры, работы по строительству аэропорта должны продолжаться непрерывно, но и находка должна быть защищена. А значит, для радара придется поискать другое место.

Самое раннее изображение прямоугольного лабиринта, найденное в Пилосе

Возможно, исследования вновь найденного критского лабиринта подтвердят его связь с мифом о Минотавре и Тезее, а быть может, дальнейшие раскопки приведут к новому пониманию роли как этого ритуального комплекса, так и подобных ему сооружений. Но уже сейчас очевидно, что наука стоит на пороге масштабных открытий, которые могут полностью перевернуть наши представления о цивилизации древнего Средиземноморья.

