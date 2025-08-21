В Самарской области полицейские вернули в реку несколько сотен раков

В Кошкинском районе полицейские вернули в реку 648 особей речного рака. Членистоногие стали объектом браконьерского отлова, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Злоумышленника, который, используя лодку и запрещённое орудие — сеть, незаконно выловил свыше 1550 раков задержал и передал полицейским егерь охотничьего угодья. Многие из членистоногих погибли в процессе незаконного вылова, но 648 раков полицейские успели вернуть в естественную среду.

С места происшествия были изъяты лодка ПВХ с двумя веслами и 20 орудий вылова «Раколовка». Погибших раков в установленном порядке утилизировали. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил свыше 178 тыс. руб.

На допросе подозреваемый, ранее судимый за аналогичное противоправное деяние, житель Самары 1977 года рождения признался, что отлавливал раков для продажи.

Расследование продолжается.

Алексей Алексеев