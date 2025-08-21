ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США

Европейский союз намерен отменить пошлины на все промышленные товары из США. Об этом говорится в совместном заявлении о рамочном соглашении по взаимной торговле.

В заявлении отмечается, что ЕС намерен предоставить преференциальный доступ на рынок для широкого спектра американских продуктов и сельскохозяйственных товаров. В их числе — древесные орехи, молочные продукты, свежие и переработанные фрукты и овощи, переработанные пищевые продукты, семена растений, соевое масло, свинина и мясо бизона.

Также ЕС как можно скорее предпримет шаги для продления и расширения сферы действия тарифного соглашения США и Европы в отношении лобстеров, которое было принято 21 августа 2020 года, следует из документа.