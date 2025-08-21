Ставрополь может стать культурной столицей России в годовщину основания

Ставрополь может стать культурной столицей России в 2027 году.

Ставрополь вошел в число восьми городов-претендентов на звание культурной столицы России в 2027 году. Об этом сообщил глава края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«Уверен, что Ставрополь достоин высокого звания культурной столицы России. Это будет замечательный подарок любимому городу на его юбилей», — написал Владимир Владимиров.

Через два года (в 2027 году) Ставрополь отметит 250-летний юбилей.

Константин Соловьев