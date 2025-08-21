Прокуратура: реконструкция трамвайной сети в Саратове стала примером саботажа

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко пришел к выводу, что реализация проекта по реконструкции трамвайной сети в Саратове сопровождалась системными нарушениями и стала примером фактического саботажа. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Господин Филипенко указал на злоупотребления со стороны подрядных и проектных организаций. Так, накануне, 20 августа, по материалам проверки прокуратуры следствие возбудило в отношении подрядчика ООО «СП "Транстоннельстрой"» уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как выяснилось, организация потратила более 1 млн руб. авансового платежа на материалы, отсутствующие в проектной документации.

В марте этого года по требованию надзорного ведомства следствие возбудило в отношении подрядчика уголовное дело о причинении имущественного ущерба (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Дело в том, что исполнитель приобрел спецтехнику за 20 млн руб., которая не относится к проекту.

Уголовные дела возбуждены в отношении должностных лиц ООО «СЗИК» и МУПП «СГЭТ» (ч. 2 ст. 201 УК РФ и ч. 3 ст. 285 УК РФ). Они причинили ущерб на сумму более 25 млн руб. путем внесения незаконных изменений в проектно-сметную документацию маршрута № 3. В прокуратуре напомнили и об уголовном деле (ч. 3 ст. 285 УК РФ) в отношении бывшего заместителя председателя правительства Саратовской области Павла Мигачева — сокрытие системных ошибок в проектной документации привело к удорожанию проекта и срыву сроков.

Господин Филипенко сообщил о «вопиющей безответственности и фиктивном контроле со стороны региональных структур». По его словам, представления и предостережения надзорного органа не принимались во внимание в течение нескольких лет. В соответствии с поручением Сергея Филипенко прокуратура собрала для губернатора Романа Бусаргина детальную информацию о систематических нарушениях в рамках реализации проекта по реконструкции трамвайной сети. Прокурор области заявил, что региональным властям необходимо предпринимать активные усилия в части своевременного выявления нарушений и принимать строгие меры в отношении подрядчиков.

Павел Фролов