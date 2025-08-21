В Самаре 34 погорельца из дома на Авроре вынуждены ждать новое жилье до 2033 года

Прокуратура Самары проверит местных чиновников на предмет нарушения прав жильцов сгоревшего дома № 169 на улице Авроры. Заявление направили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, сообщили общественники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожар в доме № 169 произошел 30 ноября 2024 года. Департамент управления имуществом предложил погорельцам временное жилье в виде коммунальных квартир или комнат в общежитии в часе езды от города, но жители отказались. Они считают, что предлагаемые условия не соответствуют их прежнему уровню жизни.

Дом признали аварийным только в августе 2025 года, и его расселение запланировано на 2033 год. До этого времени погорельцы вынуждены снимать жилье за свой счет или жить у родственников. Активисты ОНФ обратились к прокурорам с просьбой проверить законность действий чиновников.

Георгий Портнов