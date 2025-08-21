Нижегородская пенсионерка продала квартиру, чтобы отдать деньги мошенникам
В Нижнем Новгороде пенсионерка отдала 5,2 млн руб. аферистам, которые по телефону представились ей сотрудниками телекоммуникационной компании, военной прокуратуры и полиции.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Мошенники настаивали на том, что пожилой нижегородке необходимо отметить сомнительную операцию по ее банковскому счету и задекларировать свои средства.
Пенсионерка продала квартиру и отдала все полученные деньги курьеру.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.