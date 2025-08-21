Власти Тольятти заплатят почти 300 тысяч рублей компенсации за гибель собаки

Вступило в законную силу решение суда, которым с администрации Тольятти взыскан материальный ущерб в размере 237 148 руб. В такую сумму оценен материальный ущерб, причиненный тольяттинке в связи с гибелью ее собаки. Кроме того, городские власти заплатят по 20 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда женщине и ее ребенку и 3 328 руб. за медицинские услуги, сообщили сегодня в Самарском областном суде.

Судом установлено, что женщина заметила на придомовой территории большую бродячую собаку, о чем незамедлительно сообщила в управляющую компанию, однако никаких действий со стороны администрации Тольятти не последовало.

На следующий день, когда тольяттинка выгуливала своего брюссельского гриффона, бродячая собака напала на домашнего питомца, который от полученных ран погиб.

Судебная коллегия по гражданским делам облсуда согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что надлежащим ответчиком является администрация Тольятти, которая несет ответственность за исполнение муниципального контракта об обращении с бродячими животными, заключенного с индивидуальным предпринимателем.

«Также отклонены доводы апелляционной жалобы ответчика о том, что гибель домашней собаки не предполагает взыскание денежной компенсации причиненного в связи с этим морального вреда, как не основанные на законе»,— заявили в облсуде.

Алексей Алексеев