Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие лоты будут выставлены на аукционе Sothebys’s помимо гитары Эдди Ван Халена.



В октябре аукционный дом Sotheby’s выставит на торги один из самых узнаваемых инструментов в истории рока — гитару Kramer 1982 года, изготовленную на заказ Эдди Ван Халена. Оценочная стоимость инструмента составляет от $2 млн до $3 млн. Гитара Ван Халена станет главным событием первой так называемой «недели Граалей» — новой серии торгов в Нью-Йорке, призванной вывести Sotheby’s в центр коллекционирования поп-культуры.

Эта гитара после долгих лет интенсивного использования была подарена самим Эдди своему техническому специалисту, который позже продал ее Мику Марсу из группы Motley Crue. Марс записал на этой гитаре фрагменты альбома группы 1989 года Dr. Feelgood. Затем инструмент не появлялся на публике более 40 лет. Визуально гитара почти так же поразительна, как и ее звучание: раскрашена аэрозольной краской в фирменные красные, черные и белые абстрактные полосы Van Halen. Она представляла собой усовершенствованный вариант его собственного знаменитого дизайна «Франкенштейн» — микса деталей Fender и Gibson, который помог ему создать так называемый «коричневый звук». Маниакальное внимание Ван Халена к высоте ладов, ширине порожков и контурам корпуса превратило ее не только в функциональный предмет дизайна, но и в концертный инструмент.

На торгах также будут представлены оригинальные тексты песен Боба Дилана для Subterranean Homesick Blues, обложка оригинального альбома The Rolling Stones It’s Only Rock ’n’ Roll и цимбалы группы The Beatles, использовавшиеся в студийных сессиях 1960-х. Для дома Sotheby’s, который ранее в этом году создал отдел популярной культуры, «неделя Граалей» (имеются в виду некие «священные артефакты») призвана укрепить позиции в этой нише поп-аукционов. «Именно то, что мы имели в виду»,— так охарактеризовал гитару Van Halen Джошуа Пуллан, глава отдела предметов роскоши аукционного дома. Дом уже с большим успехом продал жилет-свитер Ферриса Бюллера (это участник первого состава Scooter), а также другие кинематографические артефакты.

Дмитрий Буткевич