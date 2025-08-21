На Ставрополье количество семейных ипотек выросло на 17%

За семь месяцев 2025 года в Ставропольском крае выдали 4,5 тыс. семейных ипотек. Это на 17% больше прошлогодних показателей. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка России.

На ипотеки для семей с детьми приходится 87% (15,4 млрд руб.) от общего числа ипотечных кредитов в регионе. Самой востребованной программой стала именно семейная ипотека.

Ставропольский край располагается на третьем месте среди регионов РФ по объему ипотечных кредитов на покупку загородных домов. Доля региона составила 21,8%. Лидером стала Республика Калмыкия с долей 30,3%, а Республика Башкортостан заняла второе место с показателем 23,6%.

Мария Хоперская