В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после наезда электросамокатчика на ребенка

СКР возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка, на которого наехал арендный электросамокат в Екатеринбурге.

Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга Осмотр места происшествия

Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Как сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции, инцидент произошел вечером 20 августа в районе улиц Белинского и Саввы Белых. По предварительным данным, 19-летний житель Челябинска передвигался на арендованном электросамокате вместе с пассажиром и сбил шестилетнюю девочку.

«Мать ребенка пояснила, что они возвращались домой с детского сада. Неожиданно для нее, молодой человек, управляющий электросамокатом, совершил наезд на ребенка»,— говорится в сообщении ГАИ. В результате ДТП девочка получила травму головы и была доставлена в детскую горбольницу №9.

Водитель электросамоката привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ (Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения). Ему грозит штраф 800 руб. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта), которая предусматривает до двух лет лишения свободы.

В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев, выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей девочки.

София Паникова