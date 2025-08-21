Bloomberg: Гросси не получил от Ирана одобрения на возобновление инспекций

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на следующей неделе отправятся в Вашингтон для переговоров с американской стороной по иранской ядерной проблеме. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники. По данным агентства, гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси не удалось получить одобрение Ирана на возобновление мониторинга в Иране.

«Поездка была запланирована после того, как главный инспектор генерального директора МАГАТЭ Рафаэль Гросси потерпел неудачу в недавней попытке получить одобрение Ирана на возобновление мониторинга после 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне»,— сообщает Bloomberg со ссылкой на трех дипломатов.

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. 12 июля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не прекратил сотрудничество с МАГАТЭ. При этом он отметил, что в связи с меняющейся обстановкой в регионе это взаимодействие приобретет другую форму. Господин Арагчи тогда отмечал, что запросы МАГАТЭ на инспекции в Иране будут рассматриваться в каждом конкретном случае Высшим советом национальной безопасности страны. После этого глава МАГАТЭ говорил, что иранские власти сигнализировали о готовности возобновить технические консультации. 23 июня замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади отмечал на полях мероприятий по линии ООН в Нью-Йорке, что в ближайшие недели Иран готовится принять техническую делегацию МАГАТЭ. Однако в начале августа в МИД Ирана исключил возобновление инспекций до момента, пока стороны не достигнут соглашения о новом формате сотрудничества.

Анастасия Домбицкая