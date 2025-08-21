На обновление АвтоВАЗа во время корпоративного отпуска ушло 347 млн рублей

Обслуживание и модернизация оборудования во время корпоративного отпуска обошлись АвтоВАЗу в 347 млн руб. Работы проводились с 28 июля по 17 августа 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Всего было выполнено 10 813 работ. Они охватили все подразделения компании, включая дочерние предприятия АО «ПСА ВИС-Авто» и ООО «Лада-Ижевск».

В цехе сварки Lada Iskra установили новый робототехнический комплекс для изготовления пола кузова. В цехе окраски Lada Granta и Lada Iskra появились новые камеры и заменены роботы для нанесения лака. А в цехе сварки Lada Granta автоматизировали загрузку боковин кузова. Это позволит сэкономить до 6 млн руб. в год.

На линии сборки Lada Niva провели капитальный ремонт конвейера, заменив 1,4 тыс. м секций пути. В рамках подготовки нового 1,8-литрового мотора для семейства Niva также обновили цех сборки двигателей.

Значительная часть работ была связана с подготовкой производства Lada Azimut. На линии сборки установили оборудование для панорамной крыши и колес с пятиболтовым креплением. В цехах сварки смонтировали 23 новых робота, а в производстве двигателей модернизировали моторы.

Георгий Портнов