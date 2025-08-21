На турнире в Омске «Локомотив» одержал победу над «Сибирью»

В Омске на «G-Drive Арене» 21 августа состоялся матч между «Локомотивом» и «Сибирью» в рамках Кубка Блинова. Победила ярославская команда.

Фото: ХК «Локомотив»

Счет открыл на 6-й минуте игрок «Сибири» Никита Сошников. Через две минуты сравнял форвард «Локомотива» Александр Радулов, далее разрыв увеличил капитан ярославской команды Александр Елесин. Во втором периоде вновь отличился Радулов, в третьем забил защитник «железнодорожников» Андрей Сергеев.

Основное время матча закончилось со счетом 4:1 в пользу ярославцев. Еще два гола «Локомотива» не были засчитаны из-за контакта игрока с вратарем.

Напомним, что это первая победа «Локомотива» в Кубке Блинова. В первом матче ярославцы уступили «Северстали». 23 августа пройдет матч с «Авангардом», 24 августа — с «Нефтехимиком».

Алла Чижова