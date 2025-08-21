Путин назначил Петракова послом в Австралии

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Петракова послом РФ в Австралии. Об этом говорится в тексте указа, который размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Михаил Петраков

«Назначить Петракова Михаила Ивановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Австралии»,— говорится в документе.

Михаил Петраков с 2019 года занимал пост директора департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ. В 2012-2019 годах был послом России в ЮАР и по совместительству в Лесото, до этого работал в центральном аппарате МИД РФ. На дипломатической службе с 1982 года.

Анастасия Домбицкая