При участии Фонда кино оснастят два кинозала в нижегородских поселках

Фонд кино обещает поддержать техническое оснащение двух кинозалов в районных центра Нижегородской области. Эти кинотеатры стали победителями отбора среди учреждений культуры, расположенных в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Все по итогам отбора поддержку Фонда кино получит 41 кинозал. В Нижегородской области это залы МБУК «Пильнинский культурно-досуговый центр» и физкультурно-оздоровительного комплекса поселка Далее Константиново.

Эти кинозалы будут оснащены необходимым мультимедийным оборудованием и подключены к единой цифровой платформе с библиотекой современных российских фильмов.

