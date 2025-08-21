Радий Хабиров опустился на шесть позиций в рейтинге глав регионов по упоминаемости

Глава Башкирии Радий Хабиров занял 19-е место в рейтинге упоминаемости губернаторов в соцмедиа в июле этого года. Как следует из данных Медиалогии, его упоминали в прошлом месяце 27,76 тыс. раз. Месяцем ранее, в июне, руководитель республики был на 13-м месте рейтинга с 37,99 тыс. упоминаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Первое и второе места в рейтинге традиционно заняли мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров, на третье поднялся глава Ростовской области Юрий Слюсарь, прибавив пять позиций по сравнению с предыдущим месяцем.

Майя Иванова