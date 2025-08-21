Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин посетит Индию до конца года

Президент России Владимир Путин посетит Индию до конца 2025 года, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, к этому времени планируется «подготовить солидный пакет документов».

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар (второй слева) и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Наше политическое взаимодействие, политический диалог на высшем уровне, на уровне внешнеполитических ведомств и других государственных структур имеет высокую динамику. И мы сегодня обсудили предстоящие мероприятия в рамках этого диалога, включая подготовку визита президента РФ в Индию до конца текущего года»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Сергей Лавров обратил внимание, что в 2024 году двусторонний товарооборот вырос на 15% и установил абсолютный рекорд в постсоветской истории отношений между стран. «В целом экономическая база нашего особо привилегированного стратегического партнерства укрепляется устойчиво и поступательно, и это лишний раз подчеркивает особый характер наших отношений»,— подчеркнул министр.

Лусине Баласян

