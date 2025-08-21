Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Виновник ДТП в Башкирии компенсирует стоимость авиаперевозки пострадавшего

В Башкирии суд удовлетворил иск транспортного прокурора, обязав виновника дорожно-транспортного происшествия выплатить более 600 тыс. руб. компенсации за санитарно-авиационную эвакуацию пострадавшего в ДТП.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, в апреле 2024 года в Аскинском районе 28-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения и лишенный водительских прав, стал участником аварии. Он сбил водителя мопеда, выехав на встречную полосу движения. Для эвакуации пострадавшего был привлечен санитарный вертолет.

Ранее суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, и приговорил к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Олег Вахитов