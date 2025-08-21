Директора фирмы, допустившего нарушения при строительстве больницы в Соликамске, отправили в колонию

УФСБ России по Пермскому краю пресекло преступную деятельность руководителя фирмы, совершившего мошенничество в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов в сфере здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ установили, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» при строительстве больницы в Соликамске использовались материалы, не соответствующие техническому заданию. Ущерб медицинскому учреждению составил 1,7 млн руб.

Следователями отдела МВД России «Соликамский» на основании материалов УФСБ было возбуждено и расследовано уголовное дело по факту мошенничества.

Апелляционным определением Пермского краевого суда директор фирмы-подрядчика был признан виновным, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штрафа в размере 234 тыс. руб. С виновного взыскан ущерб в сумме 1,7 млн руб. Он лишен права принимать участие в торгах и реализации права на заключение государственных, муниципальных контрактов на срок два года шесть месяцев.