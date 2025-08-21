Нововоронежская АЭС опровергла отключение энергоблока из-за ударов БПЛА

Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров опроверг появившуюся в соцсетях информацию о том, что на станции из-за атаки БПЛА отключился один энергоблок. По его словам, причиной отключения стала техническая неисправность.

«Устранен дефект, который вызвал срабатывание электрических защит генератора,— цитирует господина Поварова пресс-служба «Росэнергоатома». — Сейчас турбина находится на холостом ходу». В скором времени энергоблок подключат к сети.

Отключение седьмого энергоблока Нововоронежской АЭС произошло накануне вечером в безопасном режиме, заявили в «Росэнергоатоме». Энергоблоки № 4,5,6 продолжали работать.

Нововоронежская АЭС — крупнейший поставщик электроэнергии Воронежской области. Она расположена на берегу реки Дон в 3,5 км от города Нововоронеж и в 45 км от Воронежа. Станция работает с 1986 года.